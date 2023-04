Locotenent-colonel în rezervă, Victor Alexeev a fost și președintele PSD în Republica Moldova, iar acum vrea să înființeze un „institut de cercetare al prelungirii vieții” în România.

"În aceasta a cincea viata eu deja am trait doua vieti. In aceasta, a cincea am iesit din primul cerc. In aceasta alta etapa, fondez acest isntitut de cercetare. In simbioza cu medicina ancestrala din jungla. Este ayahuasca, cactusul, si sunt niste ceremonii secrete cu ciuperci. Cunosc sefi de stat care au fost aici. Toti CEO, o data in an, vin aici in jungla si iau o parte din acest tratament", spune Victor Alexeev.