„Nici nu se pune în discuţie aşa ceva. Am fost votat de 60% dintre colegii mei în cel mai mare congres ţinut vreodată la Partidul Naţional Liberal, 5.000 de persoane. Avem o responsabilitate, eu şi echipa de conducere, Biroul executiv, cei patru prim-vicepreşedinţi, avem o responsabilitate enormă pentru Partidul Naţional Liberal. Am promis guvernare, suntem la guvernare opt ani de zile, am promis reforme (...) Următorul congres o să fie în 2025, este în statut", a declarat Florin Cîţu la un post de televiziune.



Acesta a mai spus că problemele interne, care au generat discuţii în spaţiul public privind o posibilă debarcare a sa de la conducerea PNL, vor fi rezolvate în interiorul partidului.