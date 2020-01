Firea despre Cîțu: "Primul speculant, pe curs, al țării"

Primarul Capitalei Gabriela Firea îi răspunde ministrului finanţelor Florin Cîţu, pe care îl numeşte ”primul speculant pe curs al ţării” şi care a acuzat-o că a cheltuit banii PMB în scop electoral, spunând că a tăiat robinetul firmelor căpuşă abonate ani de-a rândul la bugetul Capitalei-cele mai multe ale unor membri sau/şi simpatizanţi/ sponsori ai PDL-PNL.

”Nu mai petreceţi, mâncaţi, beţi şi staţi prin curent şi praf, în birourile ministeriale! Mă sună presa de dimineaţă, să-mi ceară reacţie cu privire la ce a zis vremelnicul şef peste Finanţele ţării despre mine şi Primăria Capitalei. Da, mă autodenunţ : am folosit bugetul Capitalei pentru oameni-ceea ce dumnealui numeşte în “scop electoral”. Da, recunosc : am alocat resurse cu nemiluita pentru spitale, cumpărarea de noi autobuze, ambulanţe, lărgirea de artere, modernizarea ţevilor de termoficare, consolidarea clădirilor cu bulină, sprijin financiar pentru persoane cu dizabilităţi, femei însărcinate, nou născuţi, familii monoparentale, tratamente FIV-proiecte în premieră -, recuperarea parcurilor, a spaţiilor verzi, plus subvenţiile la transport şi energie termică etc.

Şi da, am tăiat robinetul firmelor căpuşă abonate ani de-a rândul la bugetul Capitalei-cele mai multe ale unor membri sau/şi simpatizanţi/ sponsori ai PDL-PNL. De asta ţipă toţi acum, în campanie! Vor din nou unul de-al lor la Primărie, să facă ce ştiu ei mai bine! Mult pentru afacerile lor, puţin pentru cetăţeni!”, susţine Firea.

”Companiile municipale care sunt şi rămân ale cetăţenilor nu sunt bune, pentru că fac treabă de calitate şi economii la buget! Să vină din nou căpuşele lor, să se mufeze la banii bucureştenilor!”, adaugă ea.

Firea anunţă că va organiza o conferinţă de presă şi va răspunde punctual ”aberaţiilor transmise de ministrul de finanţe-primul speculant pe curs al ţării!”

”Inclusiv cât avem cu toţii de plătit, de pe urma împrumuturilor şi a deciziilor controversate privind retrocedări în parcuri ale unor primari de dreapta. Aşa de buni pentru bucureşteni, încât au lăsat în urma lor zero proiecte realizate dar sute de milioane de euro datorate”, adaugă ea.

Ei îl invită şi pe ministrul Finanţelor la conferinţă ”să spună în faţa bucureştenilor de ce a tăiat de la 55 la 50% cota pentru anul acesta, alocată Primăriei Generale iniţial, ştiind din start că banii vot fi insuficienţi pentru nevoile Capitalei, în condiţiile în care Bucureştiul contribuie cu 25% la PIB-ul României iar PMB primeşte un infim procent de 0,6, fiind singurăaprimărie din ţara care nu este lăsată să colecteze impozite locale.

”Va urma! Va fi cutremur politic!”, avertizează Firea.