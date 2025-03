"Drumul spre Cotroceni începe de la Cluj și ne oprim în 18 mai cu viitorul președinte al României la Cotroceni, Crin Antonescu!

Crin Antonescu este omul care ce gândește, spune, iar ce spune, face. De un asemenea președinte avem nevoie să dăm un salut unui om care astăzi nu e prezent fizic la noi, dar care fiți conviniți că este cu sufletul aici, între noi, actualul președinte al României interimar, domnul Bolojan!", a declarat Emil Boc.

"Este important să vorbim, să vorbesc cu dumneavoastră cei care mă susțineți despre lucruri în care eu cred, despre lucruri care, așa cum, superb și îndatoritor, când a căpătat drept la cuvânt, a spus profesorul Vasile Dîncu, mă fac să fiu încă, definitiv, pe toată viața, un romantic în politică.

Cea mai mare calitate a mea, în ochii mei, dar v-o spun și vouă, nu este aceea că am cea mai mare experiență politică dintre candidații la președinție. Nu este aceea că am, în afară de experiență, cunoștințele necesare. Nu este aceea că am dovedit, în diverse împrejurări, că înțeleg ce au de făcut politicienii pentru oameni. Cea mai mare calitate a mea este că nu am uitat niciodată cine am fost înainte de a fi demnitar și cine voi fi după ce nu mai sunt demnitar. Că n-am uitat niciodată că demnitățile trec și omenia rămâne", a transmis Crin Antonescu.