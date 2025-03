"În primul rând trebuie să aflăm ce caută dl Bolojan în această ecuație pentru că președintele României nu are niciun fel de atribut constituțional în organizarea alegerilor.



Președintele veghează asupra respectării Constituției. Asta știu eu, când am citit Constituția, așa scria. Între timp eu nu am aflat că s-a schimbat Constituția. Nu am văzut nici că Iohannuis a vegheat asupra respectării Constituției pentru că a fost încălcată timp 10 ani constant și ultimul moment a fost atunci când au dat lovitură de stă la anularea alegerilor, în 6 decembrie. Același lucru face și președintele interimar, Ilie Bolojan. Nu veghează la respectarea Constituției - a confirmat tot ceea ce a făcut Klaus Iohannis și acest stat abuziv care ne încalcă drepturile, ne ia dreptul la vot liber și dreptul la liberă exprimare.



Eu aș vrea să știu în ce calitate Ilie Bolojan a chemat premierul, ministrul de Interne să vorbească despre organizarea alegerilor. Ce rol mai are AEP în aceste condiții? Oare de asta l-au înlăturat pe dl Toni Greblă că să poată să facă, de fapt, jocurile, la Cotroceni? S-au mutat jocurile din sufrageria lui Gabriel Oprea în sufrageria lui Ilie Bolojan la Cotroceni? Asta este România democratică în care vrem să trăim? De ce nimeni nu se sesizează? Vreau să văd și eu societatea civilă suveranistă că începe și face plângeri. Cum este posibil că drepturile noastre să fie încălcate în mod abuziv? Vreau să văd avocații că se organizează și fac plângeri la instituțiile internaționale pentru această încălcare gravă a Constituției pe care o continuă președintele interimar Ilie Bolojan, care nu are niciun fel de legitimitate, nefiind ales de poporul român.



Este o mizerie și participant la acest lucru este și PSD, și PNL, și UDMR, adică toată puterea. Nu se întâlnește decât puterea să stabilească cum ne vor pune din nou pe gât stigma această mizerabilă a Ursulei von der Leyen, pe care ei doresc în continuare să ne ghidoneze, să ne pună pumnul în gură.

Citeam aseară niște personaje care spuneau <<trebuie să executăm ordinele de le Bruxelles>>. Mă uităm acum pe interviul unui membru al CNA: cum vreți să amendeze derapajele din alte televiziuni, când chiar membrii CNA-ului spun public că votanții lui Călin Georgescu, suveraniștii sunt niște proști și sunt aleși cu atenție de niște ruși? Asta e țara în care trăim astăzi. De asta eu în fiecare zi le spun oamenilor să rămână cu inima sus, să rămână uniți, să nu se dezbine și să meargă mai departe în lupta asta pentru că asta încearcă ei să facă, să ne dezbine, să ne manipuleze și în continuare - în spatele acestor subiecte false de care noi suntem trimiși să discutăm - ei , de fapt, fac aranjamente. Aranjează cum să facă că la următoarele alegeri, indiferent de votul nostru, să iasă tot oamenii sistemului. Și Bolojan, și toți ceilalți sunt oamenii sistemului. Doar ei supraviețuiesc. Asta e realitatea de astăzi", , a afirmat Anca Alexandrescu.

