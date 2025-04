"Slava Domnului ca in aceste zile, totusi, ne-am coordonat si cu autoritatile din Serbia si am reusit sa evitam pericole si mai mari. In numele Guvernului Romaniei, am transmis personal primului-ministru al Serbiei, dl. Vucic, condoleante si solidaritate pentru pierderile de vieti omenesti.

Bun, la fel sa intrebam si autoritatile din Serbia daca putem sa-i ajutam cu orice altceva. Inteleg ca acolo, dincolo de pierderi de vieti omenesti si pierderi materiale uriase, au reusit sa evite chiar catastrofe, inclusiv inundarea Belgradului si aici - din punctul asta de vedere - impreuna cu Apele Romane si cu Hidroelectrica sa calculam cat putem de bine ce se poate evacua pe Dunare, in asa fel incat sa nu-i lasam nici pe ei cu apa prea multa, nici sa nu ne inundam noi. Sa gasim acele solutii pe care doar specialistii le pot spune, nu oamenii politici", declara Victor Ponta in 2014.