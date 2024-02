Un schimb de mesaje extrem de acide trădează tensiuni uriașe în familia Șoșoacă. Realitatea a intrat în posesia unor mesaje schimbate de impulsiva Diana cu soțul său, Silvestru.

După ce acesta a încercat să o tempereze și să o sfătuiască pe vulcanica senatoare să nu meargă la Moscova, Diana Șoșoacă a avut o ieșire explozivă. Într-un limbaj mult prea greu de reprodus, dar pe care am decis să îl prezentăm întocmai pentru a arăta ce forme poate lua abuzul emoțional într-un cuplu, senatoarea îl acuză pe Silvestru de trădare și îl amenință cu ordinul de protecție. "Ai trădat cauza, javră!", mai scrie aceasta, într-un vădit acces de furie ce pare imposibil de stăpânit.

Mesajele pe care le vom prezenta arată că, după ce l-a suspendat pe soțul său din funcția de prim-vicepreședinte al S.O.S., Diana Șoșoacă, președintele partidului, pare să uneltească alte răzbunări.

"Tu ești cea manevrată de papagalii sistemului. Nici măcar nu te plătește cineva să îți faci rău. Ți-ai destrămat familia pe gratis", îi scrie Silvestru și, din acel moment, Iadul se dezlănțuie asupra acestuia.

"Mort după putere și bani. Neasumat, iresponsabil, ai înfipt cuțitul în spatele soției tale", în răspunde senatoarea.

Ce urmează puteți vedea mai jos, în capturile de ecran:

Silvestru Șosoacă, scrisoare deschisă pentru soția sa: „Diana, trezește-te!”

Scandalul izbucnit în familia Șoșoacă după ce senatoarea a decis să își suspende soțul din funcția de prim-vicepreședinte al S.O.S. România, formațiunea politică pe care cei doi au construit-o, este departe de a se fi încheiat. Într-o scrisoare deschisă adresată soției sale, Silvestru Șoșoacă își exprimă îngrijorarea privind direcția în care se îndreaptă aceasta și partidul pe care-l conduce. Acesta vorbește fără pic de menajamente despre faptul că asupra soției sale s-ar face "presiuni privind o deplasare la Moscova, dar și despre o alianță cu liderii sectei MISA și cu indivizi care promovează comportamente indecente.

„Scrisoare deschisă către Diana Iovanovici Șoșoacă

Dragă Diana,

Noi doi am plecat la un drum împreună pentru această țară – pentru români. Până in acest moment ne-am susținut, ne-am completat, ne-am contrazis, ne-am sfătuit si am reușit să construim. Din această echipă, Diana si Silvestru Șoșoacă, s-a născut un copil puternic: S.O.S. România.

Un copil cu sute de mii (poate milioane) de suflete ale acestei țări care au nevoie de unitate, au nevoie să luptăm pentru ei si să dăm ÎN PERMANENȚĂ dovadă de luciditate si pragmatism. Repet: ÎN PERMANENȚĂ!

Ca în orice echipă puternică, pot exista divergente, care în cele din urmă se dovedesc a fi constructive.

Iar înainte de toate, un lider trebuie să fie echilibrat!

Divergențele noastre au plecat aproape întotdeauna de la cauze mai puțin raționale. De la pericolul de a ceda psihic si emoțional in situații de criză.

Te întorci împotriva jumătății tale?

Când eu – soțul, coechipierul și aliatul tău – îți spun: „Ai grijă că trebuie să-ți păstrezi libertatea! Fii atentă la cei care-ți cântă in strună! Fii vigilentă când anumiți oameni îți spun numai ce îți place să auzi!“ – tu alegi să te întorci împotriva propriei tale stabilități autentice, împotriva a ceea ce am construit?

Devine clar că de fapt cei care ți-au creat dependență prin actele lor de servitute si slugărnicie, te întorc împotriva omului si echipei alături de care ai construit consistent si durabil. Nu este momentul să lăsăm loc pentru alții de a acționa toxic „divide et impera”.

Când ajungi să ai suspiciuni asupra jumătății tale, înseamnă că începi să ai dubii față de tine însăți!“, a scris Silvestru Șoșoacă.

Acesta susține că asupra soției sale se fac presiuni de a merge la Moscova, menționând, în context, că șefa S.O.S ar fi dirijată de anumite „tipare care acționează“ în jurul ei.

„Există anumite tipare (tipologii – vizibile dealtfel) care acționează in jurul tău si te speculează emoțional:

Când cineva te îndeamnă luni de zile să mergi la Moscova si tu accepți această presiune ca și când ar fi ceva normal…

Când cineva te promovează în exces ducându-ți in derizoriu potențialul de lider pe care îl ai, transformându-te în vedetă pentru interesele sale personale și profesionale….

Când altcineva îți adună vreo câteva zeci de oameni și te laudă ca pe o zeiță, iar tu ajungi să te simți măgulită pentru asta…“, a mai scris Silvestru Șoșoacă.

„Când vin unii si alții care spun că ce ai construit împreună cu soțul tău nu este bun si că ceea ce a dat roade până acum ar fi defect sau nu ar avea relevanță… Nu îți pui întrebarea de ce fac ei asta, tocmai acum când S.O.S. România a ajuns să aibă un vizibil impact pozitiv la nivel național?

Dragă Diana, chiar îți dorești să conduci o țară împreună cu unii care își pun soțiile să danseze pentru bani? Împreună cu lideri ai sectei MISA infiltrați deja la vârf in mai toate partidele? Împreună cu traseiști politici? Atunci … „du-te după fentă”!

Corul de aplaudaci nu are relevanță electorală. Doar îți încântă urechile cu ceea ce îți place să auzi.

Singura competiție pe care trebuie să o ai este cu tine însăți – nu cu “stâlpul casei tale”!

Atenție la pericolul de a nu mai fii liberă si de a cădea pradă manipulării!!!

Îți reamintesc: noi NU am pornit în construcția asta pentru Diana – VEDETA, ci pentru Diana – LIDERUL.

Intoxicatorii actuali din jurul tău își doresc o vedetă, o maimuță. Românii au nevoie de un lider autentic. De maimuțe s-au săturat!!!

Te-am sfătuit mereu să îți păstrezi calmul, să îți temperezi debitul emoțional, să nu mai vorbești urât, să nu mai ridici tonul, să auzi autentic, să înveți ce trebuie (așa cum ai făcut-o de-a lungul construirii tale academice), să observi vigilent ce se întâmplă in jurul tău, să acorzi mai multă atenție intelectualilor.

Ești soția mea și te cunosc cel mai bine. Nu faci decât să dai dovadă de imaturitate emoțională, confirmând zi de zi cât de fragilă te face lipsa de discernământ, lipsa de autocontrol si euforia VEDETISMULUI care îți devin din ce in ce mai familiare.

Draga mea Diana, eu nu sunt aici pentru a te lovi. Ești un om foarte bine pregătit. Tu ai o structură de lider, de conducător al unei națiuni și al unor ideologii constructive și benefice. Toate acestea nu sunt compatibile cu mizeriile contextuale care te înconjoară în ultimul timp.

Ești Doamnă de Fier cât timp înțelegi că ești obligată să manifești rațiune, echilibru si stabilitate emoțională pentru țară, familie și toți oamenii care au încredere în tine.

Trebuie să înțelegi că a fi VEDETĂ nu este mai presus de responsabilitățile care-ți vin la pachet pentru a conduce un partid, un popor și o țară. Abia atunci S.O.S. România o să înceapă să crească din nou, abia atunci românii din toate clasele sociale te vor urma. În momentul acela tipologiile distructive nu-și vor mai putea permite să îți speculeze slăbiciunile emoționale.

Deocamdată, pentru a putea salva autentic oameni, aspecte si evenimente în jurul tău, trebuie să te salvezi pe tine însăți de otrava dulce a acestui vedetism!!!

Într-o lume acaparată de războaie, de misoginism, de securiști camuflați in buni samariteni, de virusați, și într-o Românie care se zbate într-o agonie generalizată, nu mai ai timp de iluzii!!!

Este nevoie de verticalitate si puterea unei structuri autentice si stabile.

„A fi puternic este ca si cum ai fi o doamnă. Dacă simți nevoia să le spui oamenilor că ești, înseamnă că nu ești.“ - Margaret Thatcher

Diana, Trezește-te!

S.O.S. România are nevoie de tine!”, este mesajul transmis de Silvestru Șosoacă.

Abuzul emoțional în relația de cuplu: cum recunoști agresorul

Abuzul emoțional în relația de cuplu este orice comportament abuziv, care nu este fizic, și care se manifestă prin: agresivitate verbală, intimidare, umilire, manipulare asupra partenerului.

Pentru a i se putea pune eticheta de abuz emoțional, comportamentul trebuie să fie repetitiv, să fie identificabil ca tipar și să aibă scopul de a-i diminua celuilalt sentimentul identității, demnitatea și încrederea în sine. Abuzul emoțional, în timp, duce adesea la anxietate, depresie, gânduri sau comportamente suicidare sau tulburări de stres post-traumatic (PTSD).

Cum se manifestă abuzul emoțional

Abuzul de orice fel este complicat şi greu de înţeles şi de identificat, dar acest lucru este valabil mai ales pentru abuzul emoţional. În relaţiile abuzive fizic, există dovezi tangibile de violenţă şi suferinţă.

Abuzul emoţional, însă, poate implica jocuri extrem de sofisticate şi, mai important, toxice, cum ar fi: manifestări inconsistente, imprevizibile de afecţiune sau iubire (există o linie fermă între gelozie şi posesivitate, de exemplu).

Şi, deşi semnele de avertizare pot părea mai ambigue, abuzul emoţional poate fi la fel de dăunător.

Abuzul emoţional este o încercare de a controla pe cineva prin manipulare psihologică, nu fizică. Acest lucru poate fi sub formă de critică, ruşinare, ameninţări de pedeapsă şi refuzul de a comunica.

Abuzul psihologic implică încercările unei persoane de a vă speria, controla sau izola. Este în cuvintele şi acţiunile agresorului, precum şi persistenţa lui în aceste comportamente. Agresorul este, în acest caz, partenerul romantic.

Abuzul emoţional implică un model regulat de comportamente care poate include: reduceri la tăcere, atacuri verbale, ameninţări, agresiune şi critici constante, precum şi tactici subtile precum intimidarea, ruşinarea, manipularea şi „tratamentul tăcut”. Abuzul emoţional este folosit pentru a subjuga partenerul.

Cum arată verbalizarea abuzului emoţional

Te poţi gândi că şi tu eşti victima unui abuz emoţional atunci când partenerul tău de cuplu (persoana cu care ai cea mai apropiată legătură emoţională) pune în act comportamente precum:

Umilirea

Aceasta înseamnă batjocorire, în special în prezenţa altor persoane, crearea unor situaţii inconfortabile în care apare sentimentul de ruşine.

Minimizarea, degradarea, devalorizarea sau ignorarea ideilor opiniilor sau sugestiilor altuia

Critică cu feedback negativ. Există şi critici constructive, dar în cazul unui abuz emoţional, ţinta lor este diminuarea valorii celuilalt, etichetarea negativă a lui.

Sublinierea, în mod regulat, a defectelor, greşelilor sau neajunsurilor

Nimeni nu este perfect, dar o relaţie în care suntem constant consideraţi drept „defecţi”, partenerul subliniind constant neajunsurile noastre, este o relaţie toxică, în care celălalt se situează pe o treaptă superioară.