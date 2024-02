Imaginile cu Silvestru Șoșoacă în timp ce dansa cu jurnalista Gabriela Calițescu au apărut pe rețelele sociale. Surse politice spun că decizia luată de Diana Șoșoacă a venit imediat după vizionarea videoclipului respectiv. Gabriela Calițescu, femeia care apare în imagini, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că nu are nicio legătură personală cu Silvestu Șoșoacă.

"Nu am absolut nimic personal, vreo altă conotație în afară de faptul că ei sunt oameni politici care au venit la mine în emisiune, eu sunt realizator de emisiune. Ceva intim sub nicio formă", a declarat Gabriela Calițescu pentru Realitatea PLUS.



Șefa partidului acuză că ar fi fost și șantajată, fără, însă, a-i numi pe cei la care se referă.

Dumitru-Silvestru Şoşoacă a reacţionat însă dur după ce a aflat vestea suspendării din funcție din presă, și nu de la soția sa.

„Decizia este ilegală, membrii partidelor putând fi sancţionaţi numai în condiţiile legii partidelor politice, care garantează dreptul la apărare în faţa forurilor statutare şi în faţa instanţelor de judecată.”, susține Silvestru Șoșoacă

sursă:comunicat | Dumitru-Silvestru Şoşoacă

Mai mult, bărbatul infirmă că ar fi fost victima unor acțiuni de intimidare și șantaj din partea servicilor secrete și anunță că își va continua activitatea în partid.