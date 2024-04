Cristian Popescu Piedone neagă legăturile cu serviciile secrete! Candidatul la primăria Capitalei a declarat că nici măcar nu știe cine este Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații.

"Astăzi ascultam la un post de televiziune despre implicarea serviciilor secrete la Piedone. Am fost, nu știu când, angajat nu știu unde, unde a fost și un avocat angajat care avea o legătură cu domnul fost ex numărul 2 din SRI și, nerecunoscându-l, nu vreau să-i pocesc numele: Codlea, Coldea. Subiectele sunt paralele și echidistante cu evoluția mea. Singurele servicii secrete pe care le am în spatele meu sunteți voi, cetățenii.", a spus PIedone.