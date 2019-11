Denise Rifai, necruțătoare cu Dăncilă și Iohannis. "Nu se poate așa ceva!"

Denise Rifai remarcă modul în care Viorica Dăncilă "minte cu nesaț", amintind de celebrul caz al ceasului Cartier care valorează minim 35 de mii de euro, iar șefa PSD susține că prețul este sub 5 mii de euro.

Denise Rifai îl întreabă pe fostul coleg de televiziune Rareș Bogdan cum vede faptul că pentru Realitatea nu a mai fost loc de un scaun pe scena dezbaterii lui Iohannis. "Brusc Realitatea si publicul nostru nu mai conteaza?", îl întreabă Denise Rifai pe fostul realizator Realitatea TV.

"Concluzii.

1. Candidatul Dancila nu exista. Pur si simplu. Nu exista. E o anomalie politica in sine. Este importanta doar pt boutiq urile unde investeste zeci de mii de euro, sute de mii chiar, pe hainele si Acareturile pe care le poarta cu un aer fake de noblesse a la videle.

Pe mine ce ma dezgusta la Dancila e tupeul asta fabulos cu care minte cu NESAT. Sa va dau un mic exemplu. Amaratul ala de ceas. Asta ultimul pe care l a remarcat presa. Al n spelea Cartier pe care il are. Deci ceasul e din Aur. E tras in diamante si se vede prin Tv ca e mega autentic. Un astfel de ceas costa minimum 35 mii euro. 35. Iar E A minte cu nerusinare ca e sub 5 mii de euro. Eu din ce am vazut, toate acareturile lu Dancila - ceasurile, bijuurile si brosele duc in vreo 200 mii eur. Asa, de departe. Iar E A minte cu un tupeu ordinar o tara intreaga ca ce vedem Nu e ce este. Eiii ... morala care e??? Daca minte cu atata talent si viclenie pt un amarat de ceas in contextul in care este atat de evident si de usor de dovedit ca vorbim de un ceas exorbitant de scump, va dati seama cam cum si cat minte in rest ???!

Deci. De Dancila scapam. E slaba. Are discurs greoi. E depasita mult de tot ce i se intampla. Este o anomalie politica asa cum am spus de la inceput.

2. Problema mea e dincolo. La Palat. Eu de la Presedinte chiar am avut si am asteptari!

Ce staff de campanie poate sa ignore cu totul postul de televiziune care a fost in piata victoriei tooot timpul????? De la oug 13 la macelul de pe 10 august ???????? Ce staff de campanie isi poate permite sa ignore un post de televiziune unde publicul votant are ca prima optiune KL. Deci, Nu se poate asa ceva!

Ce staff de campanie??? Ce decizie a staffului de campanie??? Ce e asta ????? Ce model de dezbatere importat de la americani????

Eu vreau foarte mult sa aflu parerea colegului meu, jurnalistul Rares Bogdan, acum prim-vicepresed inte PNL si europarlamentar , si cu votul publicului care l urmarea la emisiunile de la Realitatea.

Cum vede el ca jurnalist activ in politica acum, decizia staff ului de campanie PNL care exclude doar prezenta jurnalistilor Realitatea de la aceasta masa a dezbaterii moderata de presedintele Iohannis ? (absolut toate celelalte televiziuni de stiri au fost invitate si au avut reprezentant acolo ).

Brusc Realitatea si publicul nostru nu mai conteaza ? Pentru Realitatea nu a mai fost loc de un scaun pe scena????!

Si intr o atare situatie data, tu, Rares, ce ai fi facut in locul meu aseara? Ce i ai fi transmis tu Staffului de campanie PNL ????

Astept Raspunsurile", a scris Denise Rifai pe pagina personală de Facebook.