Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS: ”Oamenii se bat pe pâine și apă, iar iresponsabilii ăștia se joacă de-a guvernele”

”Chiar sunt foarte revoltat de situatia de astazi. Romania normala – asta era devizia liberalilor. Asemenea bataie de joc eu n-am trait in viata politica de la revolutie incoace sa se intample asa ceva. Aduc aminte ca ieri la sedința de guvern a participat pe langa Cîtu, Orban, Iohannis cu ce mesaje optimiste au iesit. Și ca trebuie sa ne pastram calmul...

Au chemat 460 de parlamentari si cu 10 minute inainte a venit declaratia ca-si depune mandatul. N-am cuvinte sa descriu acest sobolan. A pus un mesaj ca pentru partidul domniei sale și pentru presedinte e bine sa fie din nou Orban, ma doare in cot de interesele partidului si ale altora,. Oamenii in Romania se bat pe paine si apa in magazine si iresponsabilii astia care sunt din alta lume se joaca de-a guvernele, iar Orban, iar Citu pe care-l votau acum nu mai e.

Iresponsabilitate e putin spus, nu-mi gasesc ccuvintele sa calific. Îmi cer scuze ca am vorbit urat la adresa sobolanilor, imi cer scuze. Nu stiu ce va urma in cotninuare, sper ca Iohanis va iesi cu o declaratie sau invitatie ce e mult mai de dorit in vederea consultari Cotroceni pentru prim-ministru.

PSD a propus ca aceste audieri sa se faca chiar si in weekend, noi dorim sa se instaleze cat mai curand posibil, sambata, duminică sa se faca audieri ca luni sa se faca investirea guvernului.

Romania are urgenta nevoie de decizii pe care romanii le asteapta nu d-astea de obtin capital politic. S-a discutat in grupurile parlamentare, foarte multi colegi au luat decizia departe de simpatii, dincolo de tot ce am spus de Cîțu, despre parerea mea in legatura cu profesionalismul lui, l-as fi ales pentru ca aveam nevoie de un guvern cu puteri depline. Dincolo de ce cred eu de Cîțu era important ca Romania sa fie guvernata. Asistam la bataia asta de joc: uite Guvernul, nu-i guvernul.

Nu știu daca Iohannis il va nominaliza iar pe Orban dupa ce a picat inca o data in Parlament. Din punctul meu de vedere trebui sa avem un guvern, romanii se bat in magazine si noi stam”, a declarat Zamfir la Realitatea PLUS.