"Mi se par cel puțin hazardate atât declarațiile primului ministru Bolojan, cât și declarațiile consilierului guvernatorului, domnul Vasilescu.

la trimestrul 2 2025, România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. E cel puțin inadecvat sau, mai grav, riscant tu, ca prim-ministru, și din zona Băncii Naționale să vii să faci declarații de genul „România e pe buza prăpastiei", incapacitate de plată și așa mai departe.

La indicatorii macroeconomici, noi stăm mai bine ca multe țări europene. România chiar nu stă rău din acest punct de vedere.

Dacă tu, primul ministru, te duci și anunți întreaga planetă practic, că România se apropie de incapacitate de plată creezi un sentiment extrem de greșit pentru tot ceea ce înseamnă investitori, cetățeni ai României.

O să avem o ședință a Biroului Permanent Național și o să discutăm lucrul ăsta. Chiar vreau să aflăm de la domnul prim-ministru de ce, totu;i, iese cu astfel de semnale publice. Astfel de anunțuri venite de la cel mai înalt nivel nu fac decât să facă foarte, foarte rău economiei", a declarat Daniel Zamfir.