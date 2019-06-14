Dăncilă l-a înlocuit pe guvernatorul Deltei Dunării. Cine a fost numit în funcție

14 iun. 2019, 16:33
Actualizat: 14 iun. 2019, 17:01
Viorica Dăncilă l-a demis pe guvernatorul Deltei Dunării, Mălin-Matei Muşetescu, și l-a numit &icirc;n funcție pe&nbsp;Cătălin Ţibuleac.

În cursul zilei de vineri, primul ministru Viorica Dăncilă a semnat Ordinul de numire în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a lui Cătălin Țibuleac, preşedintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunăriii.

Acum două zile Realitatea de Tulcea a anunțat pe surse din administraţia centrală că acest eveniment se va întâmpla foarte repede „posibil până la finele acestei săptămâni"...şi iată că s-a întâmplat.

Noul guvernator, în vârstă de 52 de ani, a fost primul care a reuşit să strângă la o masă comună reprezentanţii autorităţilor şi ai oamenilor de afaceri din turism, în nici doi ani reuşind să schimbe radical fata turismului nord dobrogean şi nu numai.

De azi, este guvernator al ARBDD, ca rezultat al semnării Ordinului de către Primul Ministru, Ordin deja publicat în Monitorul Oficial.

