CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Eu vreau să te folosesc pe tine în interesul nostru ca săgeată. Bă, reține ce spun. Nu știi ce ne rezervă viitorul. Ai probleme... Ferească Dumnezeu să n-aibă nimeni.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Bă, tu mi-ai dat mie niște informații și ai spus că sunt pielea ...

SORIN SUSANU: NU, nici nu m-am gândit la asta.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Bă, ți-am demonstrat că le execut?



SORIN SUSANU: Da.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Mai devreme sau mai târziu, în limita mea.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Băi, Susane! Uită-te în ochii mei, uită-te în ochii mei. Și este ultima și prima oară când mă vezi... Mă doare în ... și de tine și de Horia. Chiar mă doare în ... La Horia poți să sapi ce vrei tu, dar oriunde ai săpa tu la mine este efectul de boomerang.

CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Tu spune-mi mie ce te doare și analizăm pe efectul ăsta patologic pe care îl are Horia ai tot sprijinul meu. Dar știi de ce o fac? Mă doare în ... de tine. Dar știi de ce fac? Eu încă o dată îți spun că mă doare în ... de tine. Eu oriunde am fost mi-am apărat familia și în primul rând instituția.



SORIN SUSANU: Asta m-a deranjat pe mine.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Bă tu ai înțeles? Eu îmi apăr instituția.



SORIN SUSANU: Te iei de casa mea, te iei de nevasta mea. Băi, numai bărbat nu mai e.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Băi, orice se poate întâmpla.



SORIN SUSANU: Păi nu se poate.



CRISTIAN POPESCU PIEDONE: Prietene, te aștept să-mi dai un răspuns. Bă, tu nu ai înțeles? Eu vreau să sfidez gravitația. Că așa am făcut în viață, unde am și o zicală a mea: imposibilul se face posibil. Și l-am brand-uit și am făcut. Eu sunt cel care imposibilul l-am făcut posibil. Imposibilul ca tu să fii șef pe Constanța.