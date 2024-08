"Daca Ciuca voia sa fie prim-ministru, mergea in tandem, asa cum am mai discutat deja. Era absolut impecabila intelegerea initiala (dintre PSD si PNL - n.r.), daca asta era visului lui. Partidul lui si dl Iohannis vor insa ca dl Ciuca sa ajunga la presedintie.

Dl Lasconi se va bate cu dna Sosoaca. In acest sondaj sunt romanii din Romania, nu cei din diaspora. Cei din diaspora au votat altfel. A castiga alegerile in Germania (europarlamentarele - n.r.).

In turul 1 ma astept sa votez 3-4 sute de mii de romani din diaspora. In turul 2, intre 7 sute de mii si un milion de romani", a declarat Mitrea, la Realitatea PLUS.

Analistul si-a continuat ideea, subliniind ca, in Romania, alegerile prezidentiale sunt in 2 tururi, drept pentru care "turul 2, in general, e in avantajul celui care nu este foarte urat de populatie".

"Mircea Geoana vine dintr-o postura de liniste. El nu a mai fost in politica in ultimii ani. Da, intrand in turul 2, nu e sigur ca va castiga. Dar nu are nici Marcel linistea ca va castiga", a explicat Miron Mitrea.

Analistul politic a precizat ca sondajul de opinie dat publicitatii astazi ar trebui privit "ca o fotografie, la un moment dat".

"Nu e foarte diferit de cel pe care l-am discutat inainte de a intra in concediu. Cred ca, daca nu gaseste o solutie referitoare la cartea pe care nu a lansat-o inca, Nicu Ciuca are o problema.

Fiecare candidat are o slabiciune si fiecare are forta lui. La Marcel incearca sa se mearga cu pensionarii nefericiti. La Ciuca, da, cartea.

Toti politicienii au <<cadavre>> in dulap. Cand isi va anunta (Geoana - n.r.) in 10 septembrie candidatura - asta e informatia mea - evident ca vor aparea atacuri (la adresa sa - n.r.).

Daca Diana Sosoaca l-ar sprijini pe Simion, Simion ar intra in turul 2. Cu Sosoaca te poti intelege intr-un singurul fel: ea sa fie candidatul si Simion sa o sprijine. Nu o va face niciodata ca asta inseamna sa isi ingroape partidul", a mai spus Mitrea.