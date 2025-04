"Declaratia lui Dragos Spranceana potrivit caruia Ilie Bolojan e presedinte interimar si politica sa pro-Franța nu dă curs unui mandat deoarece este presedinte provizoriu a starnit o reactie virulenta a duduii Elena Lasconi 00:38



Vasilica s-a suparat tare si a trantit un text. Vorbeste de Ciolacu, sa isi dea demisia. Cum e posibil? Si este indignata ca, daca si premierul isi asuma aceasta pozitie, el poate fi acuzat ca nu are mandat democratic. Ce spui soro? Ilie Bolojan are mandat democratic? Daca chiar e vorba de asta, mandat are Marcel Ciolacu.

Ilie Bolojan a orientat Romania catre Franta, adica orientare americana. Cea care sare in ajutor e cine, e Lasconi. Si presupun ca o sa sara si Nicusor. Bolojan are 2 candidati, merge la 2 maini", a declarat Cristoiu.