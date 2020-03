Cozmin Gușă: Cum ne salvăm din toamnă ? (3) Imperialism în postcomunism

Dar, pentru ca acceptam deja de mult timp ca traim in epoca POST ADEVAR, si participam plenar la aceasta prosteala colectiva, revin din nou cu apelul sa nu ne mai tanguim, ca meritam de fapt tot ceea ce ni se intampla azi, si-n viitorul apropiat, care pentru Romania se anunta ca fiind cel mai sumbru dintre toate tarile UE.

Am expus aici coperta cartii in care am teoretizat, inca din 2011, conceptele pe care le folosesc in demonstratiile mele, la finalul acestui articol o sa povestesc pe scurt si ce-a declansat publicarea acestei carti, legat de Statul paralel.

Imperialism in postcomunism

Ce-ar fi de spus in acest episod, dedicat analizarii modului in care “invinsii” Razboiului Rece, postcomunistii de azi, au fost administrati de catre “invingatori”, asa zisul bloc capitalist occidental? Pe scurt, ca au stat din primul moment sub o presiune interesata, de tip imperialist, care le-a vanat cu cinism resursele de orice fel, cu complicitatea unor lideri politici alesi democratic, convertiti rapid in scule utile ce-au exercitat puterea o lunga perioada doar implementand strategiile administrative functie de necesitatile “geopoliticii dezordinii = institutii financiare mondiale + corporatii multinationale”. Unele tari postcomuniste, dar mai bine fundamentate cultural, s-au trezit imediat dupa 2000 si-au incercat sa scape din stransoare, eventual grupandu-se conjunctural (Visegrad), altele, cum este si Romania, bajbaie inca penibil, asemeni “mustelor fara cap”.

Mai multi cititori au chestionat folosirea termenului de “imperialism”, care li s-a parut vetust, desprins parca din vechile manuale de “socialism stiintific”. Asa pare, dar nu e! Specialistii geopoliticii au operat si continua sa valorizeze acest termen, folosindu-l in mod curent, spre deosebire de analistii preferati de mass media, care se feresc sa descrie cu acuratete evenimentele geopolitice, desi multi le percep corect, dar in epoca POST ADEVAR, poti ramane usor fara slujba daca “te-apuca sa fii corect” … Ce-ar fi imperialismul printr-o definitie scurta, si cum s-ar manifesta? Cand un stat puternic actioneaza in scopul modificarii raporturilor de forte in campul relatiilor internationale, el realizeaza o actiune de tip imperialist, si am vazut destule asemenea actiuni, chiar CRIZA INDUSA pe care o traim se va dovedi la final ca e o asemenea actiune. Altfel, ganditorii de stanga considera imperialismul si ca pe o manifestare economica naturala a sistemului capitalist, ce cauta sa preia ostil noi piete, respectiv debusee pentru produsele fabricate sau pentru capitalul de investit. Iar asta am vazut chiar in regiunea noastra postcomunista din anii ’90 incepand, tocmai pentru ca am fost cea mai accesibila tinta, “invinsii” din Razboiul Rece care trebuiau sa plateasca despagubiri de razboi, dar NENEGOCIATE si NEASUMATE de catre puterile “invingatoare”, ce actionau in acest fel imperialist, desigur declarativ, ele actionau pentru piata libera, democratie si drepturile cetatenesti. Iar aceste tari cu pietele lor, atacate samavolnic, nu aveau doar beneficiul unor piete de desfacere consistente, mai ales pentru marfurile de calitate inferioara ce n-aveau trecere pe pietele euratlantice, ci mai ales erau posesoarele unor entitati de productie functionale in mai toate domeniile, plus forta de munca ieftina si calificata! Si-atunci, actiunea de tip imperialist, despre care nu aveai voie sa vorbesti public pentru ca erai imediat etichetat drept comunist, retrograd, securist, informator, etc., a constat in insusirea acestor active, la preturi modice sau chiar gratuit. Si culmea, exact din randul categoriilor blamate public, si insirate mai sus, “neoimperialistii” si-au recrutat atat reprezentantii pe teren (vedem cati fosti informatori au Securitatii, nomenclaturisti sau chiar fosti ofiteri de Securitate le-au reprezentat si deservit interesele corporatiilor multinationale , inclusiv in Romania!), cat si “potera”, pe care o asmuteau la comanda pe oricine le deranja actiunile de preluare sau administrare. Iar legat de aceasta “potera”, formatata conform intereselor de anihilare ale “imperialistilor”, analistii interesati din tarile postcomuniste au localizat-o majoritar in zona celebrelor ONG uri, finantate fie direct de catre corporatii, fie de catre “specia Soros”. Nu-i nevoie sa cercetati prea mult, suntem inconjurati de tari care dezbat asta de cativa ani deja, au demonstrat-o cu dovezi si-au incercat sa-si ia masurile de contracarare. In Romania este mai complicat de manageriat aceasta situatie gravissima, tocmai pentru ca aceasta “potera” s-a extins mult din zona ONG urilor, in zona mass media, in interiorul Parchetelor, si atentie, cu influente mari in interiorul serviciilor secrete, influente agregate exact in perioada Statului paralel, despre care vorbeam in episodul trecut c-ar fi fost pazitorul acestei strategii a “neoimperialistilor” de-a silui practic Romania.

