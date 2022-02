Claudiu Târziu a explicat la o emisiune TV, că Diana Şoşoacă, exclusă din AUR, a fost „un import recent”, înscriindu-se în AUR în penultima zi de depunere a candidaturilor în baza unei „înţelegeri cu un alt grup politic”, respectiv Partidul Neamul Românesc, despre care Târziu susţine că „ nu contează, că oricum nu există decât pe hârtie”.

„Ce vector de imagine? Ea făcea imagine doar pentru sine şi făcea o imagine proastă partidului. Nu se compară totuşi nici limbajul, nici agresivitatea continuă, nici scandalurile în lanţ pe care le făcea Diana atât în partid, cât şi în afara partidului. Avea o stilistică pe care noi nu am putut să o îngăduim prea mult şi nu a fost dată afară de către mine sau de către Sorin Lavric. Eu am propus (excluderea din partid a Dianei Şoşoacă – n.r.) în momentul în care a îndrăznit să conteste autoritatea unuia dintre membrii preşedinţiei partidului, adică a lui Sorin Lavric, şi să-l atace public, bineînţeles că asta am propus, iar Biroul Naţional de conducere a hotărât în integralitatea lui să o excludă pe Diana. Deci nu a fost niciun vot împotriva acestei propuneri”, a susţinut Târziu.