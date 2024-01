"(...) Data de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau, sfârşitul Holocaustului şi începutul libertăţii pentru supravieţuitorii care au putut scăpa din mâinile criminale naziste. În România, politicile antisemite duse de autorităţi au fost unele extrem de dure, care au determinat persecutări şi torturi ale evreilor din România şi un val de arestări şi deportări, timp în care locuinţele, magazinele, lăcaşele de cult le erau vandalizate şi incendiate. După o perioadă în care negura ignoranţei şi a negaţionismului s-a aşternut asupra mentalului colectiv, România a pornit, în 2004, pe drumul asumării responsabilităţii pentru rolul jucat în Holocaust, odată cu adoptarea Raportului Final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România. Examinarea critică a trecutului nostru a contribuit hotărâtor la progresul României, construit pe adevăr şi pe dorinţa puternică de reconciliere cu trecutul", a afirmat Ciolacu.

Șeful Guvernului a subliniat că, în condiţiile în care societăţile actuale se confruntă din ce în ce mai mult cu tendinţe de radicalizare şi de antagonizare, a fi de partea dreptăţii şi a respectării drepturilor omului devine o necesitate.

"Pericolele cu care se confruntă Europa astăzi - extremismul, populismul şi antisemitismul - se hrănesc tocmai din ignoranţă şi indiferenţă. Antisemitismul nu reprezintă doar o componentă tristă a secolului trecut, ci o realitate deosebit de periculoasă cu care ne confruntăm şi astăzi, agravată de evenimentele recente şi alimentată de grupurile extremiste", a arătat Ciolacu, subliniind importanţa educării tinerei generaţii cu privire la tragediile trecutului.

"Executivul rămâne, în continuare, un susţinător al educării tinerei generaţii privind tragediile trecutului, în vederea prevenirii repetării acestora. De aceea, mă bucur că în acest an şcolar tinerii au ocazia de a-şi cultiva spiritul civic prin studierea disciplinei "Istoria Evreilor. Holocaustul", fapt ce nu ar fi fost posibil fără domnul deputat Silviu Vexler, care s-a numărat printre iniţiatorii acestui demers. (...) Doresc să îmi exprim sincera apreciere faţă de conducerea FCER şi pentru întreaga activitate desfăşurată de Federaţie, cu care am construit o legătură cu adevărat specială. Salut prezenţa reprezentanţilor American Jewish Joint Distribution Committee, cea mai mare organizaţie umanitară evreiască din lume, cu care am avut plăcerea de a mă întâlni şi în cadrul vizitei pe care am efectuat-o, la finalul anului trecut, în Statele Unite ale Americii", a mai spus premierul României.

În context, el a adresat celor prezenţi invitaţia de a adresa un pios omagiu tuturor celor care şi-au pierdut viaţa în una dintre cele mai mari tragedii pe care omenirea le-a cunoscut: "Ziua aceasta ne îndeamnă, an de an, să reflectăm asupra urmei lăsate de Holocaust, să cinstim memoria victimelor şi să facem auzite mărturiile supravieţuitorilor".

Nu în ultimul rând, premierul a reiterat solicitarea Guvernului de eliberare imediată a ostaticilor israelieni deţinuţi de gruparea islamistă palestiniană Hamas.

"Reiterez solicitarea Guvernului României de eliberare imediată, necondiţionată şi în condiţii de siguranţă a tuturor ostaticilor", a transmis Ciolacu.

În deschiderea evenimentului a avut loc o ceremonie de depunere de coroane, urmată de un ceremonial religios în cadrul căruia a fost intonată şi o rugăciune comună pentru România şi Israel. La eveniment au participat, între alţii, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, miniştri, ambasadori, parlamentari, reprezentanţi ai cultelor religioase.