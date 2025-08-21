De la începutul mandatului său, președintele Nicuşor Dan a avut mai multe călătorii, atât în interes de serviciu, cât și personale. În majoritatea deplasărilor, însă, a fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor.

În luna iulie, a fost de asemenea prezent, alături de familie, la mai multe evenimente oficiale și culturale din Austria, iar întrebarea care stârnea controverse era cine îi plătește cheltuielile partenerei de viață a lui Nicuşor Dan.

Administrația Prezidențială a venit cu un răspuns oficial, în exclusivitate pentru Realitatea Plus. Astfel, cel puțin pentru deplasarea președintelui din Austria, din această vară, cheltuielile au însumat peste 51.000 de lei, bani de care partenera lui Nicuşor Dan nu ar fi beneficiat. Potrivit comunicatului, Mirabela Grădinaru a făcut parte din delegația oficială și a avut calitate de invitat al președintelui austriac.