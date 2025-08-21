Cine a plătit deplasarea partenerei lui Nicușor Dan în Austria: peste 50.000 de lei, cheltuiți de președinte

Cine a plătit deplasarea partenerei lui Nicușor Dan în Austria: peste 50.000 de lei, cheltuiți de președinte / Foto: Administrația Prezidențială

Sunt controverse uriașe legate de cheltuielile prezidențiale. Nicușor Dan a participat la mai multe vizite oficiale alături de partenera sa si cei doi copii, chiar dacă, în teorie, banii publici acoperă doar costurile președintelui. Într-un raspuns exclusiv pentru Realitatea PLUS, Administrația Prezidențială a spus că Mirabela Grădinaru a făcut parte din delegația oficială. 

De la începutul mandatului său, președintele Nicuşor Dan a avut mai multe călătorii, atât în interes de serviciu, cât și personale. În majoritatea deplasărilor, însă, a fost însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. 

În luna iulie, a fost de asemenea prezent, alături de familie, la mai multe evenimente oficiale și culturale din Austria, iar întrebarea care stârnea controverse era cine îi plătește cheltuielile partenerei de viață a lui Nicuşor Dan.

Administrația Prezidențială a venit cu un răspuns oficial, în exclusivitate pentru Realitatea Plus. Astfel, cel puțin pentru deplasarea președintelui din Austria, din această vară, cheltuielile au însumat peste 51.000 de lei, bani de care partenera lui Nicuşor Dan nu ar fi beneficiat. Potrivit comunicatului, Mirabela Grădinaru a făcut parte din delegația oficială și a avut calitate de invitat al președintelui austriac.