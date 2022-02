"Este o abordare social-democrată şi vreau să vă spun că există în toată Europa. La taxarea directă a proprietăţilor, avem cel mai mic coeficient în crearea PIB-ului, mi se pare că 2%, faţă de o medie europeană de 4,6%. Deci este normal, că te uiţi, niciodată cifrele nu mint. Te uiţi la statistici şi vezi unde este domeniul şi zona pe care trebuie să o acoperi, astfel încât să intri în trendul european. Nu putem trăi în Europa cu alte reguli", a spus Ciolacu.





Liderul social-democrat a adăugat că, tot pentru alinierea la tendinţele europene, trebuie analizată şi situaţia cotei unice.



"Cota unică a rămas în continuare în România, dar mai sunt trei state din Europa care au cotă unică şi nu sunt nişte state... Chiar unul este cam cât are Bucureştiul, aşa. Deci nu sunt nişte state dezvoltate economic. Trebuie să ne hotărâm: vrem, în România, să inventăm tot timpul apa caldă sau vrem să intrăm în zona euro categoric. (...) Aceste măsuri fiscale sunt prinse în programul de guvernare - nu neapărat desfiinţarea cotei unice explicit -, că vom analiza în cursul acestui an o altă abordare fiscală. Ştiţi foarte bine că orice modificare la Codul Fiscal intră în vigoare după şase luni, ca să fie, totuşi, predictibilă şi transparentă", a explicat liderul PSD.



Întrebat despre faptul că PNL, cu care formează actuala coaliţie de guvernare, este un susţinător al cotei unice, Marcel Ciolacu a spus că există guverne de dreapta în Europa care nu aplică o astfel de cotă şi nu consideră acest lucru ca fiind o încălcare a doctrinei liberale.



"Am făcut o coaliţie cu Partidul Naţional Liberal într-un moment dificil pentru România şi ne-am asumat acest lucru. Categoric că trebuie uniformizate, dar mai sunt guverne de dreapta în Europa care nu au cotă unică, deci nu este un element definitoriu pentru un partid de dreapta cota unică. Nu neapărat trebuie să spunem că, domnule, e doctrinar, se încalcă doctrina liberală", a mai declarat preşedintele PSD.