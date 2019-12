Ce averi au miniștrii din Guvernul Orban. Cine este cel mai sărac

Miniștrii guvernului Orban au așteptat până în ultima zi pentru a-și publica declaraţiile de avere. La prima vedere, premierul este cel mai sărac membru al Cabinetului. Are, împreună cu soția, o casă de 200 de metri pătrați și o mașină veche. În schimb, vicepremierul Raluca Turcan are bijuterii mai scumpe decât ale fostului premier Viorica Dăncilă, cel puțin pe hârtie. Surpriză şi în cazul ministrul Sănătăţii, Victor Costache. Are bijuterii şi ceasuri de aproape trei ori mai scumpe decât Turcan, dar şi arme de vânătoare de 6 mii de euro.