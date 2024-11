"Dupa o noapte lunga alaturi de o echipa minunata, in care am fost in permanenta legatura cu oamenii din sectiile de vot, cu delegatii, vreau sa adresesz niste multumiri in primul rand tuturor celor care i-au dat votul Elenei Lasconi, romanilor din tara si din diaspora, romanilor care s-au mobilizat pana in ultimul moment al orarului de vot, ducandu-ne pana pe fusurile orare din America de Nord, la 10 ore distanta de Romania. Fiecare vot a contat si fiecare vot a facut diferenta.

Este un rezultat care ne obliga si pe baza caruia vom construi in continuare. Ne bucura extraordinar de mult si le multumim tuturor celor care i-au dat votul Elenei Laconi ca vom putea da in turul 2 o speranta Romaniei si un presedinte care sa reprezinte o speranta.

Inca odata, multumirile mele echipei de aici, lui Cristi Seidler - coordonator de campanie, tuturor colegilor. Presa a fost alaturi de noi si a vazut ce maraton; si delegatilor din sectiile de vot, dupa atatea ore de nesomn. Ei au facut efortul cel mai mare.

Sper sa ajungem si in Romania sa reformam sistemul de vot si sa nu mai fie hartii prin care trece tusul si oameni care sa stea pana la epuizare in sectiile de vot. Ati facut o treaba extraordinara pentru democratie si ati aratat ce putem face impreuna cand suntem uniti de un scop pentru tara noastra", a afirmat Drula, intr-o declaratie de presa sustinuta luni dimineata.