Și pe acest fond sistemul politic românesc a adoptat demorcrația de fațadă, în goana lor teribilă după bani și după putere, însă nu a înțeles că sufletul democrației este suflet creștin, adică cel al sacrificiului în favoarea obștii, de care niciun politician român nu a fost pătruns până astăzi. De altfel, sincer vorbind, într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație.

Eu spun că democrația neancorată în Dumnezeu nu există. Punct. Și pe acest fond, sigur, se dau legi prin care femeile însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurările de sănătate și alocațiile. Satul jefuiește prin impozitare până și pe cei nenăscuți.

Am un mesaj pentru ei: chemarea de a fi mamă și chemarea de a fi părinți, nu stă în decizia unui pseudocult sau un analfabet spiritual.

Însă, mamele cu copii, pensionarii, nu au fost părtași la hoția din ultimii 35 de ani, dar sunt obligați să plătească furtul oribil al acestui stistem politic mizerabil și trădător, evident în compilictatea unui Occident degenerat și torționar.

Cert este că în România, astăzi, nu se mai plătesc impozite pe o viață demnă, ci pe impozitul prin care oamenii supraviețuiesc. Adică jugul acesta fiscal-bugetar, total absurd și opresiv cade exclusiv pe cei cu venituri mici, mijlocii și pe antrepronorul român cinstit și corect.

De aceea vă spun că nu suntem lipsiți de resurse, dar suntem lipsiți de libertate și de aceea, în România, este libertate fără aripi încă, și în mod special ura declanșată de sistem în societate.

Ura să știți că nu luminează, doar arde și doar lumina conștiinței, empatia o pot stinge. Eu spun așa: cu răbdare trecem marea ignoranței violente. Sigur, este greu de înțeles, ușor este să urăști de frică de ceea ce nu înțelegi.

Transmit poporului român următorul lucru: fiți credincioși idealurilor voastre și rămâneți demni. România nu este pedepsită e trezită", este mesajul transmis luni de Călin Georgescu.