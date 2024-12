Călin Georgescu: Am venit asa intr-un moment cu o mare criza existenta in tara. Eu vreau sa ma refer la cat costa apa in Romania. Stiti ca daca 2 litri de apa azi in Romania costa 5 lei, sau in jur, cam toate marcile cam asa vand astazi, un calcul simplu, lasand la o parte ca este mai mult decat dublu decat era acum cativa ani, stiti foarte bine ca daca ar trebui sa bei 2L de apa pe zi, normal cam asa consuma un om, facem socoteala ce inseamna pe luna - 400-500 de lei. La o pensie cum am vazut prin tara, ca am colindat foarte mult in ultima perioada, de 800 de lei, trebuie sa-si plateasca lumina o femeie in varsta - lumina, apa, intretinerea... Cum poate sa plateasca banii astia?

Intr-un moment in care noi detinem 60% din apele minerale din Europa, noi nu avem apa... De aceea si programul meu de tara se numeste Hrana, apa, energie, insa apa este fundamentala si apa este foarte scumpa intr-o tara care detine aproape tot ce este nevoie pentru apa.

Ana Maria Păcuraru: Si ar trebui alianta cu cine, atunci? Ar trebui sa avem o alianta cu alta tara?

Călin Georgescu: Eu va spun ca este suficient ca suntem in aceste doua cluburi, sa le spunem, Uniunea Europeana si NATO, este suficient.

Ana Maria Păcuraru: Deci am ramane. Daca dvs ati deveni presedinte, am ramane in NATO si UE...

Călin Georgescu: Nici nu poate să existe in discutie chestiunea aceasta. Dar ce poate sa fie în discutie...negocierea. O viata nu merita traita, spunea Balcescu, daca o traiesti in genunchi in fata altora. Noi trebuie sa negociem ce este acolo. Este bine ca suntem, perfect, dar trebuie sa ne cerem drepturile.

Nu suntem intr-o situatie fericita. Trebuie sa fie demarate actiuni si atitudine imediata intr-o zona pe care o evaluezi cu ce poti sa faci, si anume cultivarea pamantului. Noua ne-a fost bine ca neam cand ne-am cultivat pamantul. Se importa sare din Ucraina, iar Romania are rezerve de sare pentru 500 de ani pentru intreaga lume. Se importa 20 de tone de aluat congelat, ceea ce este o tragedie nu numai pentru economia tarii, ci si pentru agricultori si pentru sanatatea poporului.

Ana Maria Păcuraru: Puteti face asta singur? E nevoie de un premier.

Călin Georgescu: Nu. De asta am spus ca este o chemare la toata lumea, inclusiv la clasa politica, nu mai conteaza ce a fost, cine a luat, cum, de ce a luat, e un timp T=0 de unde trebuie sa plecam cu totii. Nu mai conteaza ce a fost, conteaza ce facem acum. Un presedinte nu sta la catedra searbad, la catedra tarii, fara sa spuna nimic, ci face ca orice copil din tara asta sa fie respectat, nu umilit.

Ana Maria Păcuraru: Veti fi un presedinte mediator?

Călin Georgescu: Indiscutabil. Sunt 4 caracteristici: mediator intre stat si societatea civila, garantor, adica este legat de faptul ca tot ce spune Constitutia si institutiile publice trebuie sa aplici, veghetor, trebuie sa veghezi la bunul mers al societatii si reprezinti statul. Aici se reprezinta statul prin eleganta, diplomatie, nu razboi. As adopta strategia pacii.

