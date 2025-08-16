"Este regretabil faptul ca presedintele nu a fost. Eu atrag atentia ca nu avem decat trei sarbatori nationale ale militarilor in aceasta tara si presedintele Romaniei este comandantul Armatei. Acum, sigur ca orice persoana are dreptul sa se odihneasca din cand in cand, doar ca presedintele Romaniei isi exercita aceasta functie de presedinte permanent, non-stop.

Eu cred ca e o lipsa de respect in primul rand fata de haina militara si fata de ceea ce inseamna aceasta zi pentru noi, ca atare, dar si pentru istoria militara in aceasta tara.

Eu cred ca este o forma de mita pe care Guvernul Romaniei, respectiv Ilie Bolojan, o acorda CCR, astfel incat sa-si asigure suportul CCR pentru toate aceste pachete legislative de austeritate care vor ajunge la Curtea Constitutionala, sa fie solutionate de constitutionalitate sau nu.

De ce spun asta? Daca in ceea ce priveste pensiile judecatorilor obisnuiti avem discutii, putem avea discutii, Guvernul a avut grija ca in proiectul de lege pe care tocmai l-au lansat in dezbatere publica sa extraga judecatorii CCR", a declarat Toni Neacsu.