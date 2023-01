Azi are loc prima ședință de coaliție. Liderii PNL-PSD-UDMR au de încheiat legi importante în acest an. Vorbim de reforma pensiilor, salariilor, dar și legile educației. Pe lângă obiectivele din noul an, coaliția și-ar putea renegocia acordul prin care au luat-o la drum. Și asta pentru că, deși la rocada din luna mai, acordul spune clar cum se vor împărți ministerele, surse politice spun că PSD nu vrea să dea Transporturile. La rândul lor, și liberalii par să țină la fondurile europene.