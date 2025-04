Lasconi: Aș propune un premier care poate sa imi demonstreze că îmi poate face o majoritate.

Moderator: Bun, pai atunci daca ai fi președinte pe cine ai pune premier?

Lasconi: Pe dl Bolojan am zis.

Moderator: Dar el e de la PNL, daca nu o sa aiba cum pentru ca nu intrunesc suficiente voturi cum poti sa-l pui?

Lasconi: O să vedem.

Moderator: De exemplu, l-ai pune pe dl Ciolacu?

Lasconi: Nu l-as pune din pix, iar dl Ciolacu pentru mine înseamnă PSD. Eu, de la 18 ani, de la Revoluție nu am votat PSD.

100% as putea sa lucrez - daca am avea acest scenariu negru - as putea sa lucrez si cu un premier care sa fie de la PSD. As putea sa lucrez, pentru ca pot sa lucrez cu absolut oricine, dar ideal ar fi - ca sa putem sa scadem taxele - sa avem un guvern de dreapta.

Cand am candidat la primărie nu exista USR. Nu aveam de la ce sa pornesc, că nu exista. Si in primul mandat am castigat cu 57% si in al doilea cu 70%. Contează faptele, nu conteaza ce vorbesti. Oamenii sunt inteligenti, vad asta. E adevărat ca eu am valori de dreapta, dar sunt sigură că sunt foarte multi oameni si din celălalt spectru, adica si din partea socialilistilor, si din partea liberalilor dezamagiti de ceea ce au facut liberalii in ultima perioada, ca au gresit de doua ori prin alianta cu PSD.