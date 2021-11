„În acest moment, prioritatea noastră trebuie să fie Guvernul. Avem nevoie şi de ceva stabilitate în această perioadă. La Cameră nu avem preşedinte, avem un vicepreşedinte, cu atribuţii de preşedinte - Constituţia nu are conceptul de preşedinte interimar. Avem un premier interimar. Deci miza, în acest moment, nu cred că este această funcţie. Trebuie să vedem un Guvern instalat şi apoi, desigur, probabil că o majoritate parlamentară va trebui să aibă şi această funcţie. Dar mai e mult până acolo. Haideţi să nu aruncăm chiar toate instituţiile în aer", a precizat Dragu, pentru un post TV.



Ea a subliniat că România are nevoie de instituţii funcţionale, iar în acest moment funcţiile de premier şi de preşedinte al Camerei Deputaţilor sunt ocupate interimar.



"Putem discuta destul de mult cum arată această procedură şi cum este gândită funcţia de preşedinte al Senatului în Constituţie. Avem art. 64 alin. 2 din Constituţie, care spune că preşedintele este ales pe perioada mandatului. Sunt câteva cazuri de încercări de demitere şi avem acolo nişte decizii ale CCR. (...) Nu am spus asta (că nu îmi voi da demisia - n.r.). Am spus că trebuie să instaurăm acum un Guvern, pentru că tot auzim că România are nevoie de un Guvern, că avem o criză energetică; avem pandemie şi avem nevoie de Guvern. Şi apoi, cu siguranţă, vom discuta şi această problemă", a spus ea.