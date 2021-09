„Nu avem niciun motiv să nu trădăm la votăm, nu am practicat acest gen de comportament în ultimele 2 sesiuni parlamentare. Ba chiar am avut unii colegi cu probleme de sănătate care au venit la vot. Guvernul de tehnocrați este o soluție tranzitorie, care ar duce la alegeri anticipate. Este ceea ce-și dorește PSD, nu pentru noi, ci pentru a ieși din criza politică. O nouă consturcție asemănătoare cu precedanta va ajunge la fel de repede în impas. Trebuie să avem o configiurație a Parlamentului care să respcte votul și o guvernare care să aibă grijă de țară.

Instabilitatea politică și haosul există, îmi este greu să cred că un guvern tehnocrat interimar ar putea presta mai prost decât actualul Executiv. Criza sanitară a fost prost administrată, vedem consecințe, care se vor amplifica. Nimeni nu își asumă sutele de morți. Am văzut remarcile doameni vicepreșinte a Senatului, Alina Ghorghiu, cum că cei care votează moțiunea aruncă România în aer. Este doar o încercare de a scăpa de probelmele reale ale țării.

Vom avea o propunere de realizare a unui aranjament politic pentru a ajunge la alegeri anticipate. Lui Iohannis îi vom propune un guvern tehnocrat de tranziție, dar, momentan, nu știu cine ar putea fi premier.

Nu cred că ajungem în mai 2022 cu alegerile anticipate. Nu vrem să mergem la maximul termenelor legale. Vom merge pe niște înțelegeri. După trecerea moțiunii de cenzură, vor fi discuții. Speranța o avem în momeentul în care trece moțiunea. Exact în acea zi, în orele următoare moțiunii, vom avea o ședință privind calendarul. Trecerea moțiunii nu înseamnă autodizolvare. Deocamdtă discutăm de trecerea moțiunii, care nu este echivalentă cu autodizolvarea Parlamentului”, spune specialistul.

Rafila spune că nu are ambiția de a fi premier

„Nu am abiția personală de a fi premier, dar în cazul în care PSD câștigă alegerile, vom avea o propunere. Am avut discuții cu colegii, am și fost nominalizat, ca premier, după încheiarea alegerilor. Nu s-a vrut un guvern de uniune națională.

Sper ca primele măsuri consistente si echilibarte în privința pandemiei să le ia un guven de tehnocrați. La anul, Covid nu va mai produce efecte atât de mari. Din păcate, România se va imuniza prin infecție nu prin vaccinare. Nu vor mai fi așa de multe cazuri grave de Covid-19, dar vor rămâne alte probleme pe capul românilor.

Nu eu accept propunerea de premeir din partea țreședinteluu, ci partidul decide. NU sunt varinate de premier,în prezent”, a declarat Alexandru Rafila în emisiunea „RAPORT DE ZI” de la REALITATEA PLUS.