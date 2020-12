Alegeri parlamentare 2020. Rareș Bogdan: „Vom guverna alături de USR-PLUS. În Parlament vom avea 34-35% din fotolii”

„Le mulțumesc românilor pentru prezența la vot. Au fost 8 luni grele, cu măsuri restrictive, dar faptul că am avut un procent de peste 30% este îmbucurător. Dar, vom fi și mai sus, după numărătoarea voturilor și din diaspora, PNL va câștiga. Postul Realitatea PLUS va da rezultatul corect al alegerilor, la fel ca în 2014 și 2019. Vom guverna cu USR-PLUS, dar imporant este ce vom face cu această guvernare. Românii ne vor da 34-35% din fotoliile noului Parlament, alături de PSD,USR-PLUS, AUR și UDMR”, a declarat liberalul.

Eurodeputatul a vorbit și despre partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), despre care spune că reprezintă o surpriză a alegerilor și că PNL nu va guverna alături de această formațiune.

„Am văzut evoluția celor de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în online, apăreau în cercetări, am anunțat că vor face o surpriză. Ei sunt o forța naționalist-conservatoare, ei se declară împotriva a tot ceea ce înseamnă clasă politică. Cu AUR nu vom colabora. După numărătoarea finală, USR va ajunge la 17 procente, iar PNL la minimum 32%. Dacă intră și PMP vom avea o majoritate lejeră. PSD nu cred că va trece de 28%. 75% din voturile diaspora se duc la PNL și USR-PLUS iar PSD sub 5%”, a mai spus Rareș Bogdan.

Liberalul dă vina pe pandemie pentru prezența slabă la aceste alegeri parlamentare, dar spune că, în pofida pandemiei, românii au venit într-un număr destul de mare la vot.

„Pe 21 decembrie trebuie să fie constituit noul Parlament, iar după aia se va face noul guvern. Vom ajunge rapid la constituirea unui executiv care va scoate țara din mocirlă. Vrem cu adevărat ca cele 83 de miliarde să ne scoată la liman, ori vom bălti în continuare? Încă n-am vorbit cu președintele Klaus Iohannis, dar el a fost într-un parteneriat asumat și a fost implicat în consturirea unei majorități pro occidentale. Teama de Covid cred că este vinovată pentru prezența slabă la vot. Românii, indiferent de culoare politică, sunt temători. Acum 4 ani au fost 37% la vot, iar acum suntem la 34%. E, totuși, o prezență bună”, consideră prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan susține că România nu va intra în lockdow, pentru că economia nu ar face față și consideră că varianta carantinei locale a dat roade până acum.

„Nu noi am impus restricții în diaspora, ci autoritățile de acolo. Sunt unii dintre cetățenii care nu aveau buletin de București, dar locuiau în jurul Bucureștiului și care nu au putut vota. Același lucru s-a întâmplat în jurul marilor aglomerări urbane. În cazul zonelor carantinate e simplu, dar dacă vrei să votezi, o poți face. Restricțiile din străinătate Belgia, Franța Australia, Italia au fost mult mai dure față de cele din România. România nu ar rezista unui lockdown, iar carantina locală a dat rezultate. Încă nu am depșit 10.500 cazuri, însă măsurile restrictive au fost bune, chiar dacă am pierdut puncte. Carantinarea zonală și măsurile legate de piețe, școli și HoReCa au dat rezultate până acum. Trebuie, încet, încet ca economia să funcționeze, fără a afecta viața românilor”, spune liberalul.

Rareș Bogdan spune că, cel puțin până pe data de 15 ianuarie 2021, școlile vor rămâne închise, iar după această dată vor fi aplicate alte măsuri.

„Vin vacanțele, iar până pe 15 ianuarie școlile vor rămâne închise. În ultima săptămână au fost închise doar 28 de piețe. Dar PSD ne-a aruncat în cârcă acest fapt. Guvernul a dovedit că a reușit să păstreze relativ scăzut numărul de infectări”, conchide Bogdan.