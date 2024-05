Preşedintele PSD a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, susţinută în Maramureş, dacă el consideră că această campanie electorală este modestă în comparaţie cu cea de acum patru ani.

„N-avem atât de multe breaking news-uri, nu atât de multe bătăi, înjurături? Nu. Eu consider că România a intrat într-o perioadă de democraţie consolidată. Lucrul acesta este evident. Sunt 30 de ani, 30 şi de ani, cu adevărat, eu am îmbătrânit în această perioadă şi mulţi dintre noi, de democraţie, ni se pare imens, dar încă era o democraţie fragedă faţă de democraţiile consolidate din lume şi eu cred că am intrat într-o zonă de democraţie consolidată şi normal că şi atitudinea se schimbă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a precizat că românii s-au săturat de scandal.

„Candidaţii trebuie să înţeleagă, s-au săturat românii de scandal şi mai ales s-au săturat românii să se găsească vinovaţi. Întotdeauna eram chemaţi sau îndemnaţi să votăm cu ură împotriva altuia, Ciuma Roşie. Eu sunt şeful de la Ciuma Roşie. Şi găseam tot felul de scuze şi de ură. Câteodată ne certam cu vecinul şi după alegeri ne era ruşine cum să ne împăcăm, fiindcă vedeam că de fapt ne-am certat degeaba. Cred că de această dată alegerile locale sunt despre performanţă în administraţie şi despre proiecte. Şi cred că asta e aşteptarea românilor. Şi mai puţin despre de ce nu s-a făcut, fiindcă fiecare dintre dumneavoastră. constataţi ceea ce s-a făcut şi ce nu s-a făcut în localitatea dumneavoastră sau în judeţul dumneavoastră”, a mai spus președintele social-democrat.