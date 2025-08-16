Institutul Național de Administrație arată că atestarea absolvirii acestor programe specializate se face pe baza unui certificat de absolvire, care este însoțit de un supliment descriptiv referitor la competențele dobândite.

Conform investigației realizate de jurnaliștii Oficiul de Știri, Ilie Bolojan s-ar fi înscris la un astfel de curs în toamna anului 2007, chiar dacă era deja de 2 ani prefect al județului Bihor. Peste doar câteva luni, premierul ar fi fost exclus din cadrul cursurilor după ce ar fi acumulat prea multe absențe. Astfel, Bolojan nu ar fi absolvit programul.

Cu toate acestea, chiar în acea perioadă, actualul premier a fost numit secretar general al Guvernului. Mai apoi, la doar câteva luni distanță, Bolojan a devenit primarul municipiului Oradea, funcție pe care a păstrat-o până în 2020. În ultimii 5 ani, acesta a fost președinte al Consiliului Județean Bihor.

CV-ul lui Bolojan conține două referiri conform cărora acesta ar fi urmat un Program de formare specializată a funcțiilor prefectorale în 2005 și un Program de perfecționare: Procesul de descentralizare în administrația publică – prezent și perspective în 2006 la Institutul Național de Administrație.