La 64 de ani, Monica Tatoiu are tot confortul asigurat de pensie. Aceasta a condus timp de 14 ani o companie de produse cosmetice.

Femeia de afaceri se numără printre românii care trăiesc, acum, pe picior mare. Ea călătoreşte în destinaţii pe care alții doar le visează noaptea.

"Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult şi am făcut banii cu greu. Mi-am uitat şi copilul sub birou. De aceea, nu arunc cu banii. Nu stau la hoteluri de cinci stele şi nu mănănc la restaurante de fiţe. La noi, inspectorii ar închide acele localuri, cvare fac grătar în uşa toaletei. Am maşină de 14.000 de euro, nu de 50.000, pentru că tot acolo mă duc cu ea, la piaţă! Cumpăr bilete de avion în avans, cu discount de 60 la sută. Şi când eram profesoară de matematică eu câştigam bine. Făceam meditaţii. Luam cam 1000 de dolari. Din primul meu salariu, mi-am luat un inel cu diamante de 1.300 de lei", povestea Monica Tatoiu, la un post TV.

În prezent, Tatoiu încasează o pensie de 12.000 de lei de la statul român.

"Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru", a explicat Monica Tatoiu, la o emisiune TV.