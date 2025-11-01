Printre semnele vitale monitorizate se numără temperatura globală, nivelul gheții arctice, acidifierea oceanelor, emisiile de CO₂ și pierderea biodiversității. Raportul evidențiază faptul că anul 2023 a fost marcat de temperaturi record, incendii de vegetație devastatoare și o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, toate alimentate de lipsa unor măsuri eficiente de reducere a emisiilor, scrie Live Science

Cercetătorii subliniază faptulc ă aceste semnale de alarmă nu trebuie ignorate, mai ales atât timp cât există încă o fereastră de oportunitate pentru a limita daunele. Printre soluțiile propuse se numără tranziția rapidă către surse de energie regenerabilă, protejarea ecosistemelor naturale și reducerea consumului excesiv, în special în țările cu emisii ridicate.

Fenomenele meteo extreme vor fi noua normalitate

Raportul atrage atenția și asupra impactului social și economic al crizei climatice, avertizând că inundațiile, secetele și migrația forțată vor deveni din ce în ce mai frecvente dacă nu se iau măsuri urgente. În plus, autorii cer liderilor politici să trateze criza climatică cu aceeași seriozitate ca pe o urgență globală de sănătate publică.

Deși concluziile sunt îngrijorătoare, tonul raportului rămâne unul optimist rezervat: „Nu este prea târziu să acționăm, dar timpul se scurge rapid”, avertizează autorii. Ei îndeamnă guvernele, companiile și cetățenii să colaboreze pentru a inversa tendințele actuale și a proteja viitorul planetei.