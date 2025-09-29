Aproape 800 de blocuri, mai mulți operatori economici și un punct termic industrial din București vor rămâne fără apă caldă în această săptămână, ca urmare a unor lucrări la rețeaua termică, a anunțat Termoenergetica. Vestea vine într-un moment total nepotrivit, având în vedere că municipiul București se află sub incidența unei informări meteo de vreme rece. Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00, temperaturile vor scădea simțitor în Capitală, cerul urmând să fie mai mult noros. Nu sunt excluse nici ploile.