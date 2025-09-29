Urșii polari au intrat într-o bază rusească abandonată
Un blogger de călătorii a folosit o dronă pentru a surprinde imagini cu urșii care se plimbau printre clădirile abandonate.
@abcnews
A pack of polar bears has taken over an abandoned Soviet polar research station on a small island off Russia\"s far northeastern coast. A travel blogger used a drone to film the bears roaming in and out of the facility\"s scattered buildings in the late summer Arctic sun on Kolyuchin Island in the Chukchi Sea.♬ original sound - ABC News