Urșii polari au pus stăpânire pe baza abandonată de ruși - VIDEO

Urșii polari au ocupat o fostă stație de cercetare sovietică situată pe o mică insulă din extremitatea nord-estică a Rusiei.

Un blogger de călătorii a folosit o dronă pentru a surprinde imagini cu urșii care se plimbau printre clădirile abandonate. 

