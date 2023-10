Crescătorii cu experiență cunosc o mulțime de metode pentru a determina vârsta aproximativă a unei găini ouătoare după aspectul său.

Vârsta găinii după aspectul ciocului. Fermierii cu experiență pot stabili dacă o găină are sub un an prin modul în care arată ciocul acesteia. La păsările tinere, ciocul este puternic și ușor curbat, cu o suprafață netedă și o nuanță de galben aprins. În schimb, găinile mai în vârstă prezintă colorații diverse ale ciocului, cu posibile nuanțe de gri. Ciocul poate prezenta rugozitate și chiar crăpături detectate pe suprafața sa, scrie agrointeligenta.

Vârsta unei găini după aspectul picioarelor. La exemplarele tinere, membrele au o culoare galbenă pronunțată, care se estompează în timp și capătă tonuri de gri. În timp, există o pierdere parțială a pigmentării pe pielea labelor la pui și apariția excrescențelor, umflăturilor și crăpăturilor pe suprafața membrelor inferioare. O atenție deosebită trebuie acordată solzilor, care pe suprafața membrelor găinilor mature sunt mari și pot să nu se potrivească strâns între ei. Ghearele nu ar trebui să fie prea mari deoarece acest lucru indică o activitate scăzută a găinilor, boala sau bătrânețea acestora. Poți identifica o găină tânără prin ghearele mici, cu o suprafață netedă.

Vârsta unei găini după aspectul crestei și lobilor. Poți distinge o găină tânără ouătoare de alți indivizi prin pigmentarea puternică a lobilor urechilor și a crestei. Creasta este, de regulă, de dimensiuni mari și adesea atârnă într-o parte.

Vârsta unei găini după aspectul penajului. Găinile tinere au un penaj neted, viu colorat, între pene și sub aripi existând puf moale la atingere și o textură delicată. Prezența penelor rupte, ciufulite și proeminente este un semn al indivizilor bătrâni și bolnavi. Găinile tinere au vene mici, albastre și nuanțe de piele roz. În timp, pielea se usucă, devine palidă și mai aspră.

Vârsta unei găini după aspectul ochilor. Un semn suplimentar care îți permite să determini capacitatea productivă a unei găini este o examinare a ochilor. La găinile ouătoare tinere, ochii au o formă convexă, o culoare clară și luciu, lipsind pelicula tulbure și formațiunile de tip spumos.