VIDEO - Bătaie generală, pe plajă, în Vama Veche

Pe Facebook a inceput sa circule imagini cu o bataie care a avut loc in Vama Veche. In scandal sunt implicati mai multi tineri care isi impart pumni, pe plaja, in apropierea unui club.

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini de pe o rețea de socializare, în care se prezintă un incident din stațiunea Vama Veche, vă comunicăm faptul că, din primele informații, evenimentul s-ar fi produs în cursul acestei dimineți, în mod spontan. Precizăm faptul că polițiștii nu au fost sesizați cu privire la acest incident și, până în acest moment, nu este depusă nicio plângere referitoare la acest eveniment”, transmite Poliția Constanța.