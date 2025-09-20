Această zacuscă nu necesită coacerea legumelor, fierberea îndelungată sau consumul de gaz și curent. Totul se face la rece, cu legume tocate, amestecate cu ulei și suc de roșii, apoi conservate prin metode alternative, precum bain-marie sau cuptorul preîncălzit și oprit.

Cunoscută și ca „zacusca leneșului” — este o variantă mai ușoară și mai rapidă a rețetei clasice, ideală pentru cei care vor să evite coacerea legumelor sau gătitul îndelungat. Iată cum se poate face:

Ingrediente de bază

2 kg vinete curățate și tocate

1 kg ardei kapia sau gogoșari, măcinați grosier

1 kg ceapă tăiată solzișori

500 g morcovi feliați

1 litru suc de roșii proaspăt

250 ml ulei

Sare, piper, foi de dafin

Zahăr (opțional, pentru echilibrarea acidității)

Mod de preparare