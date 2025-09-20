Această zacuscă nu necesită coacerea legumelor, fierberea îndelungată sau consumul de gaz și curent. Totul se face la rece, cu legume tocate, amestecate cu ulei și suc de roșii, apoi conservate prin metode alternative, precum bain-marie sau cuptorul preîncălzit și oprit.
Cunoscută și ca „zacusca leneșului” — este o variantă mai ușoară și mai rapidă a rețetei clasice, ideală pentru cei care vor să evite coacerea legumelor sau gătitul îndelungat. Iată cum se poate face:
Ingrediente de bază
-
2 kg vinete curățate și tocate
-
1 kg ardei kapia sau gogoșari, măcinați grosier
-
1 kg ceapă tăiată solzișori
500 g morcovi feliați
1 litru suc de roșii proaspăt
250 ml ulei
-
Sare, piper, foi de dafin
Zahăr (opțional, pentru echilibrarea acidității)
Mod de preparare
Tocarea legumelor: Vinetele se dau prin mașina de tocat, ardeii se mărunțesc în robot, ceapa se taie solzișori, iar roșiile se decojesc și se macină.
Amestecarea: Se combină toate ingredientele într-un vas mare, se adaugă uleiul, condimentele și zahărul.
Fără coacere: Nu se coc vinetele sau ardeii! Totul se amestecă bine și se lasă la odihnit pentru câteva ore, ca aromele să se întrepătrundă.
Conservare: Se pune zacusca în borcane sterilizate și se lasă la bain-marie sau în cuptorul preîncălzit și oprit, pentru a se sigila termic.