Iar partea cea mai fascinantă este că această țară nu este una izolată, la capătul celălalt al lumii, unde poate că clima, în general, este una destul de diferită! Nu, această țară specială este, de fapt, puțin mai la nord de România! Mai precis, este vorba despre Estonia, unde un fenomen rar duce la existența unui al cincilea anotimp!

Este vorba despre faptul că Parcul Național Soomaa, o zonă uriașă, unde găsim mlaștini spongioase și păduri paludate, dispare sub apă, atunci când au loc inundații! Anual, inundațiile din această deltă superbă pot avea o lățime de 8 kilometri și o înălțime de 5 metri, iar în timp ce pentru oameni din întreaga lume un astfel de fenomen ar fi unul devastator, pentru localnici este o adevărată binecuvântare!

Țara unde există un al cincilea anotimp

Această perioadă volatilă din an are loc după iarnă, dar înainte de primăvară, mai precis, în perioada martie – aprilie. Astfel, în această perioadă din an, condițiile meteo transformă Parcul Național Soomaa într-un bazin inundant, unde putem întâlni case și livezi de meri sub ape, dar și insule mlăștinoase ridicate.

Numele de Soomaa înseamnă „țara mlaștinilor”, iar cu mai bine de 12.000 de ani în urmă, acest Parc Național era un fund de mare. În urma ghețarilor care s-au retras de aici a rămas o depresiune care este, practic, un adevărat burete uriaș. Cu toate acestea, localnicii aleg să rămână aici și să înfrunte natura. În anul 1931, inundațiile au avut o înălțime record, de 5,31 metri, iar oamenii au construit poduri suspendate temprare, cât și poduri pe trepte, pentru a se putea deplasa. În astfel de condiții extreme, singura modalitate de transport rămasă oamenilor este cu ajutorul tipului de canoe haabjas.

Sursă text: Click.ro