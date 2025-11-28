Ingrediente accesibile, gust spectaculos

Pentru această supă nu aveți nevoie de ingrediente sofisticate, ci doar de câteva produse ușor de găsit:

– 500 g piept de pui

– 2 cartofi

– 300 g dovleac plăcintar

– 300 g praz

– 1 ceapă

– 2 linguri ulei de măsline

– 2 căței de usturoi

– 300 g varză

– 300 g morcovi

– sare de mare

– piper

– boia dulce

– semințe de chimen

– 1 lingură pastă de tomate

– pătrunjel proaspăt

Toate aceste ingrediente contribuie la o supă consistentă, perfectă pentru orice masă a zilei.

Cum se prepară supa în doar jumătate de oră

Conform recomandărilor bucătarilor, primul pas este fierberea pieptului de pui timp de aproximativ 20 de minute. În acest interval, legumele pot fi pregătite: cartofii și dovleacul se taie cuburi, prazul se feliază, iar ceapa se toacă mărunt.

Ceapa se călește apoi în uleiul de măsline, împreună cu cartofii, dovleacul, prazul și varza mărunțită, timp de circa 10 minute. În această etapă se adaugă usturoiul, sarea, piperul, chimenul, boiaua și pasta de tomate, care vor accentua aroma finală.

După sotarea legumelor, se toarnă aproximativ doi litri de apă și se lasă totul la fiert încă 20 de minute. Între timp, pieptul de pui se taie în bucăți mici și se adaugă în oală. Supa mai are nevoie de încă câteva minute pe foc pentru ca aromele să se combine perfect.

La final, pătrunjelul proaspăt este ingredientul care oferă prospețime și un plus de culoare.