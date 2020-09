Semne că te iubește, în funcție de zodie. Detaliul care îl face să-ți pice la picioare

Cum anume iti dai seama? Iata care sunt cele mai comune semne ca te iubeste partenerul tau, in functie de zodia din care face parte.



Semne ca te iubeste un Berbec

Pasionat, indraznet, barbatul berbec vrea sa faca intotdeauna primul pas. Acest om vrea sa fie primul in toate! Guvernat de Marte, zeul razboiului, el se bucura deseori de fiorul unei urmariri si al controlului asupra situatiei. Ii place sa tina in mana fraiele relatiei - sa conduca masina, sa comande mancarea, sa aleaga bautura etc.

Ii place sa flirteze cu alte femei, sa le puna pe lista lunga de cuceriri. Cu toate acestea, va fi vai si amar de tine daca tu esti cea care se uita dupa alta persoana in prezenta lui - va exploda pur si simplu deoarece ii place ideea de a fi primul si singurul barbat din viata ta. Astfel vei stii sigur ca te iubeste.

Barbatul berbec este nerabdator si nu ii place ideea de asteptare: sa i se ofere dragoste, o partida de sex sau sa te astepte cat timp te schimbi pentru o iesire in oras. In schimb, sunt firi aventuroase si energice atunci cand vine vorba de sex.

In general, este foarte generos cu banii, timpul si iubirea lui. Iata cateva semne ca te iubeste un barbat berbec: te va suna fara un motiv anume, te invita sa vedeti la cinema cele mai noi filme, te poti trezi cu un buchet mare de flori, cu declaratii extreme de iubire si de pasiune. Vei avea parte alaturi de el de nopti si zile de Pasiune cu P mare! Citește continuarea.