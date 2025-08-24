Ziua de 24 august este un prilej de reculegere și rugăciune. Mulți aleg să meargă la biserică, să aprindă o lumânare și să rostească o rugăciune către Sfântul Eutihie, cerându-i ajutor în fața necazurilor, pentru sănătate și pace sufletească.

Este o zi în care curajul și credința sunt celebrate, o zi care ne amintește că, indiferent de încercări, lumina interioară poate rămâne aprinsă.

Eutihie a fost un apostol misionar, trimis să ducă vestea bună în lume, într-o perioadă în care creștinismul era privit cu ostilitate. A propovăduit Evanghelia și a fost însoțit, potrivit tradiției, de un înger care l-a hrănit și l-a întărit în momentele grele. În cele din urmă, a primit cununa muceniciei, fiind decapitat în cetatea Efesului.