In sfarsit avem reteta pentru cele mai bune placintele de casa. Ne apucam de treaba? 📝Lista ingrediente: - 360 g de faina; - 250 ml apa; - jumatate de lingurita drojdie uscata; - putina sare; - 500 g branza sarata; - 2 oua 👩🏻‍🍳Mod de pregatire: Pregatim aluatul intr-un bol, amestecand drojdia uscata cu sarea, apa si faina. Il framantam pentru un minut, apoi il lasam deoparte sa se odihneasca si sa creasca putin cat noi ne ocupam de umplutura. Dam branza prin razatoare si o amestecam cu doua oua. Luam aluatul si formam 6 bilute pe care le punem pe o tava tapetata cu putina faina si le lasam 5-10 minute la crescut. Intindem cat de bine putem cu un facalet pentru a forma foi subtiri. Taiem in patru sectiuni egale in care adaugam cate o lingura de branza, apoi impachetam bine. Important este sa nu iasa umplutura din aluat la prajire. Imediat ce am terminat cu toate placintelele, le punem la prajit in ulei incins pana se rumenesc. Le intoarcem si pe cealalta parte, le mai lasam putin sa prinda culoare si le scoatem pe o farfurie. Punem servetele intre ele astfel incat sa eliminam excesul de ulei. Rezultatul? Cele mai bune placintele. De servit atat calde, cat si reci. Simple, cu iaurt sau chiar si cu dulceata.