Tricouri polo

Stilul tau sport, dar rafinat cere o colectie de tricouri polo in toate culorile. De ce? Pentru ca merg cu absolut orice primavara asta! Combina versiunea clasica de tricou polo cu un cardigan si mocasini cu sosete, pentru un look foarte indraznet.

In zilele in care prinzi cateva raze de soare, poarta cu incredere tricoul cu tenisi confortabili! Iata trei stiluri indraznete pe care le poti incerca in anotimpul rece: casual – cu o camasa cu imprimeu in carouri, sporty-office cu un sacou sau cool- cu o geaca biker din piele.

Cand te gandesti la vacanta parca ai chef si de un tricou polo, nu-i asa? Pentru destinatia virtuala Roma (dar si pentru o mica plimbare in parc) alege unul intr-o nuanta deschisa, care te va binedispune instant, si o pereche de tenisi albi, simpli! Alege-ti noi favorite din colectia Ralph Lauren de la Fashion Days.

Tricouri cu imprimeu

Tricoul e punctul de plecare natural in orice tinuta si stilul potrivit te va face intotdeuna remarcat in multime. Alege-l pe cel clasic, cu decolteu rotund, in V sau polo, pentru un look elegant sau lasa-te dus de val cu tricouri in culori fresh, cu imprimeuri cool! Incepe numaratoarea inversa pana la zilele cu cele mai lejere tinute de vara, acum e momentul sa faci un mix&match cu blugi si un tricou cu print, la care ai visat tot anul!

Evadeaza din rutina cu un outfit care spune ‘Hai in vacanta la Paris!’: o camasa alba din in, cu manecile suflecate, o curea impletita din piele si perechea aia clasica da Ray Ban. Si nu uita de mocasini, chiar daca e o vacanta virtuala!

Tricouri simple

Tips: alege un model din bumbac organic sau in, pentru cel mai confortabil tricou, cu care vei vrea sa porti totul sezonul asta! Outfitul perfect pentru o plimbare prin parc: pantaloni chino, un tricou simplu, camasa din denim, o pereche ultra chill de sneakers plus ochelarii tai de soare…

Atunci cand vrei un look office cu tricou ai doar cateva reguli de urmat! Cu o paleta neutra de culori nu poti da gres. Alege nuante de gri, crem, carbune sau clasicul negru. Lasa rozul puternic sau verdele lime pentru vacanta, desi nu e deloc rau un look cu tricou roz si costum gri carbune. Evita accesoriile puternice; alege simplitate si minimalism. O croiala impecabila face diferenta. Toate elementele tinutei trebuie sa-ti urmaresca liniile corpului.