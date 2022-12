După un an 2022 plin de evenimente frumoase dar și mai puțin plăcute, vom avea ceva mai multă experiență și vom fi pregătiți să gestionăm schimbările bruște. Începe un an nou promițător! Odată cu mutarea lui Pluto, planeta morții și a renașterii, în Vărsător pentru prima dată din 1798, „viitor" este într-adevăr cuvântul operativ.

Început de an cu două retrograde

Pe măsură ce începe anul nou, se poate simți că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Atât Marte, cât și Mercur vor fi în continuare retrograde până pe 12 și, respectiv, 18 ianuarie. Putem respira ușurați după ce încep să se miște din nou "direct". Mai ales după un sfârșit atât de dezordonat de an 2022. S-ar putea să nu fim pregătiți să ne scriem rezoluțiile de Anul Nou până în februarie și asta e mai mult decât în regulă. De fapt, folosirea acestui time-out pentru a reflecta și a integra toate noile schimbări din viața noastră ar putea fi cea mai bună utilizare a timpului nostru.

Trei planete exterioare schimbă zodia

Trei planete exterioare – Saturn, Pluto și Jupiter – își schimbă semnele zodiacale în acest an, pregătindu-ne pentru unele schimbări personale, culturale și politice. În timp ce aceste tranziții pot duce la incertitudine în viața noastră, ele ne pot ajuta, de asemenea, să găsim un teren mai solid. Uranus în Taur a fost într-o dispută îndelungată cu Saturn în Vărsător în ultimii ani, dar pe măsură ce această situație se încheie, există speranța de a găsi stabilitate în economiile și conturile noastre bancare.

Aruncă ancora! Saturn intră în Pești pe 7 martie, după 29 de ani

Saturn cel conservator se scufundă în apele adânci ale Peștilor pe 7 martie și va rămâne acolo în următorii trei ani. Această schimbare ne-ar putea convinge să căutăm confortul propriei căzii în defavoarea piscinei. Pe măsură ce granițele noastre se topesc încet și găsim mai multă compasiune și empatie pentru ceilalți, frica de incertitudine ne poate face să opunem mai multă rezistență. Va trebui să ne întrebăm: care dintre zidurile noastre de protecție sunt corecți și care ne țin departe de o conexiune?

A existat o curiozitate colectivă în ceea ce privește spiritualitatea care a înflorit în ultimii ani datorită lui Neptun în Pești, dar am putea experimenta o încetinire cauzată de Saturn în acest sens. În timp ce unii oameni pot respinge în mod activ conceptele metafizice sau chiar pot încerca să dezminți astrologia, probabil că vor apărea și alte voci proeminente din artele spirituale. Saturn nu a mai vizitat acest semn creativ de 30 de ani, așa că este posibil să avem o artă semnificativă direct din inimă. Ascultă muzicienii care par să canalizeze momentul nostru cultural colectiv ca și cum l-ar descărca direct din cosmos.

Sfarșitul unei ere! Pluto intră în Vărsător pe 23 martie

Ultimul dans al provocatorului Pluto în Capricorn a zguduit întreaga lume până în străfundurile ei și fiecare ființă vie a simțit fiorul. Acest tranzit lung a distrus încet toate structurile din jurul nostru care nu mai funcționează. Această eră lungă și zguduitoare a fost ca un tunel lung început în 2008 și vom începe să vedem lumina de la capătul său, când Pluto se va muta în Vărsător pe 23 martie. Este timpul să construim baze mai puternice, bazate pe adevăr și integritate.

În următorii câțiva ani, Pluto va merge înainte și înapoi între Vărsător și Capricorn de mai multe ori înainte de a rămâne în Vărsător de la sfârșitul anului 2024 până în 2043. În acest an, totuși, vom putea vedea o previzualizare anticipată dacă umanitatea este la înălțimea sarcinii de a-și uni mâinile în pace și de a construi o lume mai binevoitoare pentru toți. Va marca asta începutul mult pomenitei Ere a Vărsătorului?

Următorii câțiva ani s-ar putea simți din nou sfârșitul unui capitol de istorie, deoarece asistăm la schimbări masive în jurul justiției sociale, comunității și tehnologiei. Intrăm într-o eră a tehnocrației, așa că trebuie să avem grijă să nu schimbăm conducătorii autocratici și corporatiși din ultimul deceniu cu ceva mai periculos: Inteligența Artificialp. Ar putea fi înțelept să ne "verificăm" că nu devenim noi înșine niște roboți.

Binecuvântați această tranziție! Jupiter intră în Taur pe 16 mai

Când Jupiter părăsește Berbecul de Foc pentru Taurul de Pământ, pe 16 mai, putem schimba nevoia noastră de viteză cu ceva mai practic. Acesta este anul în care va trebui să ne concentrăm pe extinderea abundenței din viața noastră. Indiferent dacă punem niște bani în plus în conturile de economii sau cumpărăm casa la care visam, recompensele ar putea fi generoase.

Jupiter ne poate aminti, de asemenea, că în corpul nostrum se păstrează cu adevărat scorul. Trauma poate continua să iasă la suprafață, astfel încât să ne putem vindeca. Corpurile noastre sunt sanctuarele noastre, așa că folosiți acest timp pentru a vă răsfăța cu un masaj sau o cină sănătoasă și pentru a accepta binecuvântările care vin de pe planeta norocului.

Ne poate fugi pământul de sub picioare în jurul datei de 17 mai, când Jupiter în Taur face cuadratură cu întunecatul Pluto în Vărsător. Am putea vedea schimbări climatice care au un impact semnificativ asupra comunităților noastre, sau inflația și instabilitatea financiară ar putea zgudui lucrurile. Dar când Jupiter se alătură Nodului Nord pe 1 iunie, putem găsi o speranță atât de necesară pentru un viitor financiar stabil (după ce praful are șansa să se așeze, desigur).

Angajamentele serioase, din nou la modă. Nodurile lunare ale destinului schimbă axa în 17 iulie

Nodul lunar Sud karmic se va deplasa prin două semne orientate spre relații, din Scorpionul intim în Balanța cea cu gândul la căsătorie, ajutându-ne să regândim ce înseamnă să fii un cuplu. Până pe 17 iulie, Nodul Sud finalizează un tur de 18 luni prin Scorpion, semnul sexului și al reproducerii, și se mută în Balanță. Putem face o punte între nevoile noastre individuale și cerințele unei relații? Aceasta este călătoria pe care o vom aborda la nivel colectiv, în timp ce Nodurile lunare se îndreaptă spre Berbec (Nodul Nord) și Balanță (Nodul Sud) din 17 iulie 2023 până în 11 ianuarie 2025. Rezolvarea va fi testată în timpul eclipsei de Lună Scorpion din 5 mai și al eclipsei de Soare din 14 octombrie din Balanță.

