Povestea bătrânului care vinde caș

Numele său este Cezăricu Murgu și a trăit înconjurat de oi încă de mic copil. Tatăl lui era cel care se ocupa de animale.

„Eu de profesie sunt tehnician agronom, am fost șef de fermă am lucrat 13 ani. Oi am de o viață, am avut 300, 400-500 de oi.”, spune bătrânul.

Are doar șapte clase, dar prin muncă a reușit să trăiască o viață lipsită de nevoi.

„Cum îl fac cașul? Îl fac în cazan, încălzesc laptele, pun cheagul, las 15-20 de minute și după aceea îl frământ frumos, îl fărâm tot, îl strâng frumos și-l pun sus.”, a completat oierul.

Cezărică Murgu este văduv de 14 ani, dar își ocupă timpul cu creșterea nepoților și cu prepararea brânzeturilor. Pe parcursul anilor, pensionarul și-a făcut clienți fideli, care apelează mereu cu încredere la el.

Bărbatul este mândru de modul în care își câștigă existența și este acolo pentru toți care își doresc să încerce cașul preparat de el.