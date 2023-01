Un mit destul de des vehiculat este acela că ar exista mai multe tipuri de ploșnițe: de lemn, de saltea sau de lenjerie. De fapt, este vorba de o singură specie, iar confuzia este generată fie de stadiul de dezvoltare, fie de alimentație. De altfel, așa ne putem da seama dacă o căpușă s-a hrănit recent, pentru că este mai mare și mai închisă la culoare, ca urmare a sângelui îngurgitat.





Potrivit unor specialiști în deparazitare, un exemplar adult de ploșniță poate supraviețui fără hrană, adică sânge, în special uman, chiar și un an. În schimb, nimfele nu rezistă mai mult de o săptămână.





Sigur, în ceea ce privește contractul direct cu o ploșniță, există o veste bună și una proastă. Cea bună este că nu transmit boli, iar cea proastă că mușcăturile sunt dureroase, dezagreabile, iar efectul psihologic poate fi devastator.





De altfel, în Statele Unite, ploșnițele sunt atât de detestate în percepția publică, încât există și un clasament al celor 50 de orașe în care insectele parazite își fac de cap. În ediția pe 2022, Chicago și New York erau pe primele locuri.







CURĂȚENIA ȘI ȘOCURILE TERMICE, DUȘMANI NATURALI

Specialiștii sunt de acord că de multe ori singura cale eficientă de a scăpa de insectele intruzive este să apelăm la profesioniști și la diverse tratamente chimice. Totuși, există câteva procedee simple pe care le putem încerca pe cont propriu, mai ales dacă nu este vorba de o contaminare masivă.





1. Folosiți căldura sau frigul



Tratamentele termice sunt o metodă eficientă pentru a scăpa de ploșnițe. Spălați lenjeria afectată in apă foarte fierbinte, timp de circa o jumătate de oră și pericolul este îndepărtat.



Gerul are același efect. Lăsați așternuturile afară, timp ce câteva zile, la temperaturi ce se apropie de ger (sub minus 10 grade Celsius) și ați scăpat de griji.





2. Folosiți aburul



Folosiți un aparat de curățat cu abur pentru saltele, canapele și alte locuri unde se ascund sau bănuiți că s-ar ascunde insectele. Practic este un tratament termic mai efectiv decât cel cu apă fierbinte, având în vedere cele aproximativ 100 de grade Celsius ale aburului.





3. Folosiți huse și cuverturi speciale



În magazinele de specialitate se găsesc huse speciale pentru protecția saltelelor, nepermițând insectelor să se strecoare înăuntru sau să iasă, dacă se află deja acolo, potrivit express.co.uk.