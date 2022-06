Însă, cât de indicată este această salată în cazul în care ne dorim să slăbim și urmăm o dietă strictă?

Roșiile conțin o mare cantitate de licopen, un antioxidant puternic care protejează AND-ul celular și diminuează riscul de cancer, în special cel de plămâni.

În plus, roșiile conțin vitaminele A, B, C, E și K, protejează organismul de efectul radicalilor liberi, îmbunătățesc vederea, reglează tensiunea arterială și scad nivelul de colesterol, protejează sistemului osos (conțîn și cantități semnificative de calciu și magneziu), întăresc sistemul imunitar și contribuie la asimilarea mai bună a fierului în organism.

Mai mult, roșiile sunt ideale în dietele de slăbit, întrucât conțîn o mare cantitate de apă și fibre, de unde rezultă și o senzație prelungită de sățietate. în ceea ce privește conținutul caloric, o roșie de mărime medie are în jur de 30 de calorii.

Nu în ultimul rând, roșiile fac parte din categoria fructelor acide, astfel că pot fi combinate cu alimente bogate în proteine precum brânză.

În general, brânză este bogată în grăsimi și sare, cu excepția sortimentului de brânză slabă de vacă, bogată în calciu. în plus, cercetătorii susțin că un aport echilibrat de calciu accelerează metabolismul și potolește senzația de foame.

Branza consumata in cantitati mari (in special cea de vaca, bogata in caseina) este legata de aparitia unor tipuri de cancer si a altor tulburari de sanatate (hormonale, autoimune). Rosiile necoapte pot avea un efect pro-inflamator la persoanele predispuse. Dar cele bine coapte au licopen, un antioxidant foarte bun. Un risc semnificativ este să mâncăm prea mult. La brânză, 100-150g sunt suficiente pentru o persoană “medie”. Altfel se adună prea multe calorii, mai ales la specialitățile de brânzeturi cu multă grăsime. Iar dacă se mai adaugă și pâine, este combinația perfectă pentru îngrășare.