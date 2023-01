Seful ANPC Horia Constantinescu a declarat sambata, in exclusivitate la Realitatea PLUS, ca autoritatile romane se vor adresa Comisiei Europene in urma neregulilor gaiste ca urmare a controalelor efectuate la operatori economici din Capitala. Mai exact, vorbim despre tone de carne expirata din Africa de Sud, congelata si reambalata in Olanda, apoi distribuita in tara noastra.